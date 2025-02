Sheinbaum advierte que no se permitirá injerencismo, ni violaciones a la soberanía

Presidenta Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ante la eventual designación de Terrence Cole, como nuevo director de la DEA, México siempre colaborará con el gobierno y agencias de EEUU, pero sin injerencismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró, “nosotros nunca vamos a permitir el injerencismo, ni violaciones a la soberanía”, al ser consultada respecto de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dedesignar a Terrence Cole para ser el próximo director de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En este contexto, durante la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria federal confirmó que en su administración habrá colaboración y coordinación con las agencias del gobierno de estadunidense, “con el Departamento de Estado, con todas las secretarías del gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca y el propio presidente Trump”.

Sin embargo, estableció, no va a ser como antes de que llegara el ex presidente Andrés Manuel López Obrador “eso no, coordinación, colaboración, pero sin injerencismo sin subordinación”.