“Las críticas al gobierno de Oaxaca son meros fuegos artificiales”

Otrora encargado de la Jefatura del Gabinete y Coordinador del Gabinete Social en el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio es en la actualidad el nuevo titular de la Secretaría de las Culturas y Artes del estado, desde principios de este año y su principal objetivo es reivindicar a esa entidad como “el corazón cultural de México”.

“Mucho de lo que nos da identidad como país tiene su origen en Oaxaca. En Oaxaca se originó el maíz”, exalta

Paralelo a ello también presume que en el corto plazo, el puerto Salina Cruz, Oaxaca, será una de las capitales del mundo con el corredor interoceánico, el proyecto geoestratégico más relevante de México que se desarrolla en el Istmo de Tehuantepec.

“Vamos a hacer un punto de encuentro mundial, un punto de interacción planetaria con el corredor interoceánico”, vaticina

En entrevista con CRONICA, Sosa Villavicencio, un líder social que encabezó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y peleó contra el autoritarismo del gobierno del entonces priista, Ulises Ruiz, ennumera una serie de acciones a favor de los oaxaqueños que ha realizado este gobierno de Salomón Jara que --ha estado bajo los reflectores y la polémica en los últimos meses—bajo el emblema de la “Primavera Oaxaqueña” que busca relanzar a la entidad y sacarla del atraso y marginación en la que ha estado por décadas

“La gente en Oaxaca quiere una transformación, o sea, si no logramos hacer una transformación, vamos a ser borrados. Vamos a ser severamente castigados por la ciudad, porque la ciudad no espera poco de nosotros. Ese es el reto, una transformación de fondo”, advierte

-¿Alcanzará la primavera oaxaqueña para llevar a buen puerto los proyectos de este gobierno en Oaxaca?

-Tiene que alcanzar, o sea, estamos obligados a no fallar. Estamos obligados a ser los mejores, estamos obligados a ser el mejor gobierno del país.

¿Cómo defines la primavera oaxaqueña?

-Es una nueva etapa histórica para Oaxaca. Es el amanecer, se tienen que disipar las borrascas de la oscuridad. La oscuridad se tiene que quedar atrás

El ex encargado de la Jefatura del Gabinete del gobernador Salomón Jara, también aborda los problemas de inseguridad, crimen organizado corrupción, saqueo, protestas sociales que se viven en la entidad y hasta la revocación de mandato que exige un sector de la sociedad oaxaqueña.

“Oaxaca puede ser todo, puede ser un estado con muchos problemas muy complejo, pero no es un narcogobierno…”, asevera ante los cuestionamientos de algunos sectores por el crecimiento del crimen organizado en la entidad.

De hecho asegura que en los últimos días se ha generado un ruido mediático en torno al gobernador Salomón Jara. “Es un poco también de fuegos artificiales”, considera

-La revocación de mandato que se pide no pone en riesgo el cargo del gobernador Jara ?

-No, el mismo gobernador la está planteando. Estamos seguros que lo vamos a sacar adelante sin ningún problema como se sacaron adelante las elecciones del año pasado

Recalca que ninguna fuerza opositora ni social ni política tiene la capacidad para solicitar la revocación del mandato porque se requieren alrededor de 350 mil firmas.

“Los únicos que tenemos la capacidad somos nosotros y lo vamos a hacer”.

Y es que asegura que Jara tiene un respaldo social. “Se está se está trabajando con obras sociales, con programas sociales, se está dialogando permanentemente con autoridades municipales, autoridades comunales y con distinto tipo de liderazgos”.

Cuestionado sobre la inseguridad y presencia del crimen organizado que se registra en Oaxaca, Sosa Villavicencio revira que esa entidad “es el quinto estado más seguro del país”.

. ¿ Pero la reciente encuesta de INEGI de que la percepción de inseguridad creció en Oaxaca?

-Cuando revisas los datos del Sistema Nacional de Seguridad, somos el quinto estado más eh seguro del país. El feminicidio en Oaxaca se disminuyó en 50% del último año del gobierno anterior al gobierno actual. Somos el estado en Oaxaca en el cual el índice de personas que desaparecen es el más bajo del país.

NO ES NARCOGOBIERNO

Reconoce que el crimen organizado ha permeado en la entidad sobre todo en la trata de personas y tráfico de indocumentados pero sostiene que “Oaxaca puede ser todo, puede ser un estado con muchos problemas muy complejo, pero no es un narco gobierno”.

“Es innegable (que los grupos criminales) tienen presencia importante en algunas regiones de la entidad como en la costa, en el Istmo, en la Cuenca, en Baja Central.

“Eso por mencionar, cuatro regiones en las cuales hay una presencia, pero para nada se compara con otros estados del del país ni estamos bajo vivimos ni bajo estado de sitio ni hay toques de queda, ni está militarizada la seguridad ni mucho menos”., asevera

-¿Está blindada Oaxaca ?

-No está blindada, por supuesto que no, porque la migración, las mafias internacionales están actuando en la migración. Son delitos que ya se han globalizado. El tráfico de armas es un delito global. Entonces, no estamos, por supuesto, blindados, pero se está haciendo todos los días un esfuerzo máximo para que haya estabilidad.

¿CORRUPCION?

El combate a la corrupción en el gobierno de Salomón Jara ha sido una los cuestionamiento más fuertes pero el ahora funcionario estatal explica que ese flagelo es parte de un problema estructural que hay en México.

Asegura que el combate a la corrupción va en serio pero reconoce que lo que no han podido erradicar “es el saqueo hormiga,”.

“El cobro por ahí, de alguna obra que se le mete mano, se le mete el diente, que se busca el porcentaje. Esa es la subcultura política del priismo, es la que hay que erradicar”, indica

ME SIENTO CÓMODO

-¿Cómo te sientes ahora como funcionario estatal cuando hace unos años era un líder que organizaba protestas, barricadas etc?

-Me siento cómodo porque es mi proyecto, porque por eso luchamos desde 1985 luchamos por por derrotar al PRI- gobierno y hacer las cosas de una manera distinta.