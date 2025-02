México privilegia el tratado comercial con EU y Canadá, que ha sido benéfico para la región

Presidenta Claudia Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México privilegia el acuerdo comercial con EEUU y Canadá por los beneficios que ha brindado a los tres países y con China, aunque hay intercambio comercial se busca reducir las importaciones de aquella nación con producción nacional

“Por ley y por interés de México, se privilegia el comercio con quienes tenemos tratados comerciales así debe ser, así está en la Constitución y así está establecido, no solo es una decisión personal, sino que es parte de nuestras leyes”, aseveró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Recordó que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, ha dado enormes ventajas para los tres países, sin embargo, sostuvo, “eso no quiere decir que no haya comercio con China si lo hay”, aunque, subrayó, no hay acuerdo comercial.

En su conferencia de prensa de todos los días, que ofrece desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal refirió que habló del tema con el Presidente de China, cuando coincidieron en el encuentro internacional del G20.

En este mismo sentido, refirió que dentro del Plan México lo que se busca es sustituir una parte de las importaciones que se hacen de China y producirlas en México, “porque nuestro déficit comercial con China es amplio, y hay muchas cosas que se pueden fabricar en México”, por lo cual se trabaja con empresarios mexicanos para aumentar la cadena de valor, esa es una de las políticas que tenemos.