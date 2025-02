Profeco aclara que supuesta lista de alimentos para entrar al cine es falsa

Falsa lista de Profeco Este fin de semana se difundió una lista falsa sobre alimentos que se podían ingresar a los cines. Profeco ya se encargó de desmentirla.

Si tú también ya estabas pensando en introducir tus botanas y golosinas al cine, tal vez deberías pensarlo dos veces. Luego de que se publicara una supuesta lista de alimentos que podrías introducir a la sala, la Procuraduria Federal del Consumidor aclaró a través de un boletín que se trata de información falsa circulando en las redes sociales. Además, aclaró la controversia de una vez por todas respecto a este tema.

#ÚltimaHora | La Profeco aclaró que no ha publicado ni difundido la supuesta “lista de alimentos permitidos en cines” que circula en redes y algunos medios. pic.twitter.com/rDAZzN5wk3 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 16, 2025

Así aclaró la Profeco la falsa lista de alimentos para introducir al cine

A través de sus redes sociales y su sitio oficial, Profeco informó que:

“Es falsa la información que está circulando en redes sociales y en algunos medios de información sobre una supuesta lista de alimentos que se pueden ingresar a los cines.

La institución en ningún momento publicó o difundió, a través de sus canales de comunicación oficiales, una supuesta lista de alimentos permitidos para ingresar a estos sitios.

#BoletínDePrensa Derivado de la supuesta “lista de alimentos que se pueden ingresar a los cines”, la cual ha estado circulando en redes sociales y en algunos medios de comunicación, la Profeco informa que en ningún momento ha publicado o difundido dicha información a través de… pic.twitter.com/00mFRii98u — Profeco (@Profeco) February 16, 2025

Entonces ¿Se puede entrar al cine con alimentos?

Por otra parte, para aclarar esta polémica, la Profeco aseguró que los cines tienen derecho a restringir el acceso con alimentos ajenos al establecimiento por cuestiones de higiene o seguridad ya que, al comprar un boleto en algún establecimiento, estás aceptando los términos y condiciones de las salas en cuestión.

“Si en el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato, si no, finalmente, no vayas a ese cine, ve algún otro que no tenga esta limitación; entonces, revisar mochilas, es ilegal; pedirle que enseñe el contenido de la mochila o del bulto o el paquete pactado a voluntad, está bien, sí se puede hacer, pero de ningún motivo obligar al consumidor a hacerlo”. Se lee también en el comunicado.

La falsa lista de alimentos para introducir al cine.

Durante el fin de semana, estuvo circulando en redes sociales y algunos medios de información una supuesta lista de alimentos que podías introducir a los cines.

La noticia falsa aseguraba que la Profeco establecía que los establecimientos no podían negarte al acceso con con algunas golosinas, botanas o bocadillos que incluían:

Pizzas

Hamburgesas

Hot Dogs

Papas fritas

Nuggets de pollo

Papas o frituras

Palomitas de microondas

Chocolates y barras de caramelos

Gomitas

Galletas

Refrescos

Jugos

Agua embotellada

Café o Té

Sandwiches caseros

Fruta picada

Ensaladas

Sushi

Yogurt Bebible

Así que ahora ya lo sabes. No estás obligado ni obligada a consumir los alimentos del cine, pero si está indicado claramente que no puedes introducir alimentos ni bebidas ajenos al establecimiento, entonces deberás respetar esta disposición como parte del contrato que implica la compra de tu boleto.

Para más información, no olvides consultar la línea de atención de la Profeco en los números: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o en las redes sociales oficiales.