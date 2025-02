Alistan proveedores de Pemex movilizaciones; acusan pagos intermitentes que ponen en riesgo a empresas

Foto: Archivo (La Crónica de Hoy)

Proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex ) alistan manifestaciones de protesta y otras movilizaciones para exigir que la empresa estatal cumpla sus compromisos pues muchas de ellas están a punto de quebrar por la falta de pagos.

El representante del Frente Amplio de Subcontratistas de Pemex, Eustacio Pérez García, acudió al Senado en busca de apoyo de algunos legisladores, pues explicó que Petróleos Mexicanos ha pagado de manera intermitente con pequeños abonos, lo que no resuelve el problema que enfrentan decenas de empresas proveedoras que están a punto de quebrar muchas de ellas.

La deuda total de la empresa supera los 400 mil millones de pesos, y tan sólo en Tabasco asciende a 150 mil millones, mientras que por esta falta de pagos, los proveedores a su vez adeudan a los subcontratistas 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con el más reciente informe financiero de Pemex, al cierre del tercer trimestre del año pasado la deuda de la empresa con proveedores creció 9.4 por ciento a tasa anual, para estar cerca de los 403 mil millones de pesos, según el tipo de cambio al que se contrajeron los compromisos

El representante de los proveedores de Pemex en tabasco, informó que los empresarios de esa entidad analizan unirse a los de Carmen, Campeche, que enfrentan el mismo problema “y hacer protestas y manifestaciones para que realmente los pagos sean transparentes, se le pague a las contratistas y las contratistas a su vez a los subcontratistas”.

Además, proponen instalar una mesa de diálogo con autoridades de distintos niveles para que Pemex y la presidenta Sheinbaum “nos atiendan y se garantice a los empresarios tabasqueños y del sureste de la República que la deuda se va a cubrir, porque hay empresas que toda la vida se han dedicado al sector energético y ven arriesgado su patrimonio de muchos años”.

Pérez García informó que en el 2024 los proveedores apenas cobraron deudas del 2023. Sin embargo para mediadas del año pasado, Pemex ya solo pagó pequeños abonos de la deuda que arrastra con ese sector y desde Octubre pasado hasta la fecha se suspendieron los pagos a muchos proveedores o apenas se les pagan cantidades muy raquíticas.

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Pemex pagará en marzo su deuda con proveedores, la cual suma 20 mil 524 millones de dólares, según datos de la petrolera.

Pese a ello, los proveedores expresaron su escepticismo derivado de la situación que vie la petrolera y previeron que en el mejor de los caso se mantendrán los “abonos chquitos”.

“Como vemos el panorama, nosotros que sabemos, que hemos estado ahí, que hemos trabajado todo el tiempo en el sector energético, creemos que no se van a cumplir los pagos y lo que van a seguir es dando abonos y con abonos no podemos seguir trabajando”, indicó

El representante de los empresarios afectados pidió la intervención de las Cámaras del Congreso, del gobernador de Tabasco, Javier May, y de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Pemex atienda este grave problema que perjudica a la economía en los estados petroleros, particularmente en Tabasco.

“El problema en Tabasco ya es un problema social, por el tema de que la columna vertebral de la economía tabasqueña es Pemex, y Pemex no ha hecho la derrama económica desde mediados del año pasado en pago a sus proveedores, y obviamente esto se refleja a los subcontratistas y a todo el mundo le pega el asunto de que no hay economía por parte de Petróleos Mexicanos en Tabasco”, lamentó.

IMPACTO

Eustacio Pérez informó que algunas empresas ya aplican medidas de supervivencia como recortar la jornada laboral de sus empleados e incluso recorte de plantillas y salarios.

“Trabajaran un día sí y un día no, otros se les bajó el sueldo, pero de enero para acá se tuvieron que despedir casi a la mayoría de la plantilla laboral porque las empresas están paradas”.

“Al no haber pagos, tú obviamente ya no tienes con qué operar, el crédito que pediste para financiar tu proyecto ya no tienes con qué pagarlo, la hipoteca de tu casa que la hiciste para seguir avanzando no tienes con qué pagarla y obviamente el Infonavit, el IMSS, el SAT, los impuestos generaron que algunas empresas hayan tenido que cerrar sus puertas y otras declararse en quiebra total por la falta de pagos”, denunció.