IMSS refuerza la capacitación en donación de órganos con enfoque en comunicación emocional

IMSS capacita a coordinadores en donación de órganos El doctor Marco Antonio Bailón Ramos lidera el curso "Código Vida", enfocado en mejorar la comunicación con familias de potenciales donadores. (IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha dado un paso significativo en su esfuerzo por fortalecer la cultura de la donación de órganos con la implementación del curso “Código Vida: entrevista familiar de los potenciales donadores de órganos y tejidos”. Este curso está diseñado para mejorar las habilidades de los coordinadores hospitalarios de donación, enfocándose principalmente en la comunicación emocional y la gestión de situaciones delicadas durante el proceso de donación.

El primer curso del año se llevó a cabo con la participación de médicos coordinadores hospitalarios de donación de los hospitales generales de zona No. 27, No. 24 y No. 29, ubicados en la Ciudad de México. A lo largo del año se prevé la realización de diez cursos más, que beneficiarán a los 75 coordinadores de donación del IMSS en todo el país.

El doctor Marco Antonio Bailón Ramos, líder del curso y profesor médico en el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explicó que la capacitación aborda cinco ejes fundamentales: contención emocional, aspectos legales, comunicación asertiva, herramientas de comunicación terapéutica y factores que influyen en la transmisión de información. Estos temas tienen como objetivo mejorar la calidad de la interacción entre los coordinadores y las familias en momentos de alta tensión emocional.

A lo largo del curso, los coordinadores trabajaron en escenarios simulados, lo que les permitió enfrentarse a situaciones reales de entrevistas familiares para solicitar el permiso de donación de órganos. Este enfoque práctico ha mostrado resultados positivos: desde la implementación de este programa en octubre de 2024, el IMSS ha registrado un incremento en la tasa de aceptación de donaciones, con un total de 295 donaciones cadavéricas entre noviembre y diciembre de 2024, y 157 en enero de 2025.

La capacitación consta de tres fases: una introducción al proceso educativo inmersivo, escenarios clínicos simulados y un análisis de lo vivido, donde se abordan las emociones y la comunicación efectiva. El doctor Bailón resaltó la importancia de usar modelos de comunicación terapéutica como Spikes, Breaks y Cerca, que permiten entender las emociones de los familiares y ayudarles a tomar decisiones informadas.

El curso también aborda la relevancia de la contención emocional y los aspectos legales, herramientas cruciales para facilitar el proceso de donación y asegurar que los familiares comprendan su papel en la toma de decisiones. Bailón subrayó que la falta de cultura de donación sigue siendo uno de los principales desafíos, no solo en la población en general, sino también entre los profesionales de la salud.

El IMSS continúa con su campaña permanente para sensibilizar a las familias sobre la importancia de la donación, recordando que, a través de este acto, es posible dar esperanza de vida a miles de personas en lista de espera por un órgano o tejido.

Por último, el doctor Nicolás Marcelo Ramos Rocha, coordinador hospitalario de donación en el HGZ No. 29, destacó que estas capacitaciones permiten mejorar las habilidades de comunicación y perfeccionar las técnicas de entrevista, lo cual es crucial para que las familias, en medio de su dolor, puedan tomar decisiones informadas y ayudar a salvar vidas.