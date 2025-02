Morena votará a favor de las reformas contra nepotismo y reelección que planteó Sheinbaum: senadores

Los senadores Laura Estrada, Luis Alfonso Silva y el senador Morales Toledo Crédito: Especial

La bancada de Morena en el Senado aprobará las reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, para restablecer en la Constitución el principio de no reelección y prohibir el nepotismo electoral, adelantó el senador Antonino Morales.

En conferencia de prensa con los senadores Laura Estrada y Luis Alfonso Silva, el senador Morales Toledo informó que Morena va a respaldar las iniciativas, que impiden que personas se eternicen en el poder o que traspasen sus cargos entre familiares y concubinos.

Anticipó que no hay duda de que Morena en el Senado restituirá el principio de sufragio efectivo no reelección que dio pie a la revolución mexicana.

“Son reformas que fortalecen el sistema democrático y responden a una exigencia del pueblo, que la presidenta Claudia Sheinbaum recogió durante su recorrido por el país”.

“La oposición ya ha salido a intentar demeritar estas reformas, pero ¿qué más pueden decir aquellos que aprobaron la reelección?, conservadores que buscaron la manera eternizarse en el poder manoseando la constitución”.

“Que no hay duda, vamos a restituir el principio de sufragio efectivo, no reelección, para que todos los aspirantes a cargos de elección popular no tengan vínculos de parentesco, matrimonio o concubinato con la persona que ocupa el cargo por el cual desean postularse”.

Por otra parte, los legisladores presentaron la oferta turística de Oaxaca previa a las vacaciones de Semana Santa, con la organización de media docena de carnavales con los que se espera atraer turismo no solo a las playas, sino a las ciudades y comunidades de las diferentes regiones con la inauguración de sus nuevas autopistas, como la Super Carretera de Oaxaca a Puerto Escondido y la de Mitla al Istmo de Tehuantepec.

La senadora Laura Estrada, resaltó lo informado por el gobernador Salomón Jara Cruz, de que Oaxaca superó metas y en 2024 recibió a más de 6 millones de visitantes, con una derrama económica de 22 mil millones de pesos, registrando así un aumento del 20.91% respecto al año anterior.

Por su parte, el senador Silva Romo hizo notar que para Oaxaca es importante la conservación de espacios para recibir a los turistas y para sus propios pobladores. Mencionó la recuperación de edificios históricos que en anteriores gobiernos se usaron de manera incorrecta para usos partidistas del PRI.