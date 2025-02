Presidenta Sheinbaum: “no hay nada ilegal” con el vuelo de drones de EEUU

Conferencia mañanera La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no hay nada ilegal con los sobrevuelos de aeronaves estadunidenses, son parte de la colaboración y coordinación y la mayoría de las veces a petición de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que “no hay nada ilegal”, en relación a los sobrevuelos de drones del gobierno de Estados Unidos, por territorio nacional.

“No hay nada ilegal, es parte de una colaboración y coordinación en donde se comparte la información”, siempre en el marco de principios esenciales de la colaboración entre ambos países, “en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía”, subrayó.

En su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, reiteró como lo ha venido haciendo en diversas ocasiones desde la semana pasada, que dichos sobrevuelos son parte de la coordinación y colaboración que hay entre México y Estados Unidos, hace muchos años.

Sobrevuelos, todas las veces a petición de México

“Muchas veces -abundó-, o más bien todas las veces es bajo petición del gobierno de México ... para poder atender condiciones de seguridad, en marcos de colaboración establecidas principalmente entre las fuerzas armadas de México y distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos”.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que dicha coordinación y colaboración, no pone en riesgo la soberanía de nuestro país, al tiempo que ella misma cuestionó el hecho de la información que salió publicada en el diario estadunidense The New York Times, en relación a los drones estadunidenses, sobrevolando parte del territorio nacional, aunque, externó: “quieren vulnerarnos como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional, jamás, y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno son uno solo, aquí no hay divorcio”.

Planteó: -¿Por qué sale la nota en el The New York Times?, ¿Quién le da esa nota?, ¿Qué quieren promover con la nota?, e incluso, abundó: “todos lo corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo: es que la presidenta de México es débil que tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración cómo existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México”, insistió.

No nos van a debilitar

Ante dichos planteamientos, la mandataria estableció enfática: “no nos van a debilitar, primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable”

Sobre los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano, además de no tener nada ilegal, forman parte de una estrategia de cooperación previamente acordada entre ambos gobiernos y sostuvo que cualquier acción de esta naturaleza se realiza bajo los principios de respeto y coordinación, al tiempo que subrayó que dicha colaboración “en materia de seguridad no compromete la soberanía del país”, ya que hay cooperación, sin perder el control sobre las decisiones nacionales.

Desmiente datos de columna que califica de irrisorios

En este mismo contexto desmintió una columna, en la que se publicó que la Presidenta “está diciendo mentiras”, con datos que la mandataria Federal calificó de “ridículo (e) irrisorio”, en el sentido de que en el país sí hay operaciones de espionaje “¿de dónde lo saca”, e insistió que “no hay ninguna operación ilícita y es parte de una colaboración y una coordinación de hace años.... y al tratarse de acciones que cuentan con la autorización, entonces si hay permiso no hay violación a la soberanía”.

“No mentimos, y la soberanía no es negociable, este es un principio básico, es nuestra convicción y para eso nos eligió el pueblo de México, para defender nuestra soberanía”.