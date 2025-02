Maltrato animal, además de ser un delito, da pie a otro tipo de agresiones

Crecen las voces en contra del maltrato animal La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se trabaja en la ley secundaria a la reforma constitucional que prohíbe el maltrato animal

Ante los constantes casos de maltrato animal que se difunden prácticamente todos los días por redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que falta la ley secundaria de la reforma Constitucional, la cual, aseveró, “ya se está trabajando, a petición de muchos grupos de protección de animales”.

“Es triste y además es un delito el maltrato animal que hoy está normado por la Constitución”, y además advirtió que ese tipo de acciones en contra de animales, “refleja conductas agresivas que después está muy estudiado después estas conductas agresivas también van a otros niveles”, por lo que, por diversas razones y en particular para la protección de los animales, se debe hacer la regulación secundaria en la materia.

Consultada respecto al maltrato animal, en los que muchas veces los presuntos responsables no son castigados por sus acciones, ya que no hay denuncia penal de por medio, o incluso, los impartidores de justicia no aplican ninguna sanción, lo que ocasiona que los agresores sean reincidentes, la mandataria señaló que como parte del proceso de la elaboración de la ley secundaria, se mantienen abiertos a las opiniones “para poder construir una Ley Nacional o General que permita darle el criterio a todos los códigos penales y otras acciones que se tengan que realizar para la protección de los animales”.