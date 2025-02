Sheinbaum agradece excelente mención que hizo de ella Donald Trump

Relaciones EU-México La Presidenta Sheinbaum reconoció la excelente mención que hizo de ella, la víspera, su homógo estadunidense, Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo agradeció la excelente mención que hizo de ella su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la víspera, “primero agradecer, evidentemente la mención. Pienso que es algo muy importante”.

En este sentido resaltó que en su gobierno siempre se ha hablando de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en aquel país, y no es un tema sólo de México, sino que también tiene que ver con la distribución de drogas en territorio estadunidense.

En su habitual conferencia de prensa de todos los días, que ofrece desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que “es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas”.

Al respecto, cabe mencionar que este miércoles el presidente Donald Trump informó este miércoles que lanzará campañas de prevención del uso de drogas, siguiendo el ejemplo de México, luego de la conversación telefónica que sostuvo con la Presidenta Sheinbaum Pardo, a quien calificó “de una mujer maravillosa”.

La mandataria insistió que el tema del consumo de drogas, no sólo tiene que ver con un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales, sino de compartir información para trabajar conjuntamente, o de la parte policial, de procuración de justicia, o del fortalecimiento de las leyes, sino también con la atención a las causas.

“El que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo, y que eso es importante para Estados Unidos, es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá”, situación que se comenzará a atender con la campaña que anunció el presidente Trump, para evitar el consumo de drogas ilegales.

El anuncio del mandatario estadunidense, dijo, cobra mayor relevancia en el marco de los acuerdos de entendimiento de ambos países: colaboración, coordinación para distintos temas que tienen que ver con desarticulación de grupos delictivos y, atención a las causas, insistió.

“Para quienes no creían lo que habíamos hablado por teléfono... Cuando hablamos la segunda ocasión él (Donald Trump), me preguntó que si tenemos un problema de consumo de fentanilo

-Yo le dije: “en realidad no es tan grave, por supuesto que hay que atenderlo y no es tan grave”, y en efecto, como lo dijo él ayer me preguntó: ¿por qué? le dije bueno es que en México las familias tenemos valores y nos protegemos, nos ayudamos”, recordó.

“La otra parte que le dije fue: `aquí tenemos una campaña´, y ahí fue donde se interesó mucho entonces tal cual como comentó la conversación la recuerdo muy bien él y la recuerdo muy bien yo así fue una parte de la conversación”.