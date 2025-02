“Vil mentira”: Yunes Márquez a Rocío Nahle sobre acusaciones de Lavado de Dinero; Sin arrentimiento por dejar al PAN.

Miguel Angel Yunes Márquez dice sentirse tranquiilo ante resolución de Morena sobre su afiliación o no al partido

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que no se arrepiente de abandonar al PAN pese a que obtuvo la senaduría por ese partido y recalcó que se afilió a Morena “por congruencia y agradecimiento” pues desde septiembre ha votado a favor todas las reformas que ha enviado la presidenta Claudia Sheinbaum.

Yunes Márquez calificó como “una vil mentira” los señalamientos, incluida la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sobre su presunto involucramiento el delito de lavado de dinero contenido en la llamada “carpeta azul” que se le sigue en esa entidad.

Luego de pedir a Morena que rechace la afiliación de Yunes Márquez a ese partido, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle anunció que entregará a ese instituto las pruebas correspondientes sobre la “carpeta azul” donde el ex panista “está involucrado en lavado de dinero y otros delitos”.

“Absolutamente falso, pero cuando presenten las pruebas atenderé puntualmente y responderé a esto, pero es una vil mentira”, reviró Yunes Márquez

Se dijo tranquilo de cualquier resolución que tome la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena sobre su afiliación o no al partido, pues ya está en marcha ese proceso de análisis al interior del instituto.

Entrevistado en el Senado, el ex panista aseguró que está dispuesto a sentarse con la gobernadora de Veracruz y “con quien sea” para limar asperezas y recalcó que su afiliación a Morena no lo hizo con el afán de molestar a nadie ni generar conflictos internos.

“Estoy dispuesto a sentarme con quien sea. Entiendo que ella tiene una posición, yo tengo otra, y al final de cuentas yo estoy actuando de buen fe, así lo hecho desde septiembre. En el grupo parlamentario de Morena me han tratado muy bien, he recibido un trato digno, correcto por parte de todas mis compañeras y compañeros senadores y del coordinador Adán Augusto”, indicó

Por eso—agregó--presente la afiliación, no lo hice con la intención de molestar a nadie ni de generar problemas, lo hice simple y sencillamente en un acto de congruencia por estar en el grupo legislativo en el que estoy desde septiembre.

⁃ ¿No se arrepiente de haber dejado al PAN?, se les cuestionó.

⁃ No, la verdad no, yo estoy contento, yo le agradezco a todas las panistas y a los panistas que siempre me apoyaron. Creo que yo di también pues mucho para ellos. La familia Yunes le dio al PAN a lo largo de los años que estuvimos ahí, casi siete millones de votos. Creo que ellos deben estar agradecidos y yo estoy agradecido con las panistas.