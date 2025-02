Reformas Constitucionales buscan evitar una intervención estadunidense en territorio nacional

Conferencia mañanera La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que Presidenta Sheinbaum sostuvo que catalogar como terroristas a grupos criminales no da derecho -a Estados Unidos-, a intervenir nuestro país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que las reformas a la Constitución enviadas la víspera al Congreso de la Unión, son con la finalidad de no dar pie a que con la declaratoria por parte de Estados Unidos, de considerar como grupos terroristas a los grupos criminales, el gobierno estadunidense pretenda una intervención en territorio nacional.

En la conferencia ”La Mañanera del Pueblo”, la mandataria aseveró que el tema de fondo es que con la designación de grupos terroristas de estos seis grupos delincuenciales por parte del gobierno de Estados Unidos “más allá de cómo los nombran ellos, es que eso no sea un pretexto para la intervención en México, es lo que estamos planteando con esta reforma Constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país”.

#México no permitirá que #EU utilice la excusa del "terrorismo" para intervenir en su territorio.



"La prioridad debería ser enfrentar más a los cárteles en su propio territorio", aseguró la presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/cLirBmWR3X — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 21, 2025

Frente al problema de las drogas que enfrenta enfrentando nuestro país y en Estados Unidos y que ellos deben enfrentar en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando “y no solo estos seis grupos, sino carteles de la droga que hay en Estados Unidos y venden la droga (allá)... quién distribuye y quién vende”, en aquel país, dijo.

“Por ello, -aseveró-, decimos, nos coordinamos, colaboramos pero no nos subordinamos, y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así ...

Estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido”, con la reforma Constitucional enviada al congreso, que a la letra dice: “el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

De ahí que también se contemplen sanciones severas “para cualquier extranjero que realice actividades ilegales dentro del territorio mexicano sin la debida colaboración y autorización del Estado mexicano”.

En este mismo sentido, refirió que la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionado con este tema, “no tiene dedicatoria los carteles, ni mucho menos”, al tiempo que enfatizó la lucha que se hace para combatir ese delito en el país, pero siempre, en el marco de la ley.