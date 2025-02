“Cárteles creen que el gobierno mexicano los protegerá”, asegura exoficial de inteligencia de EU

El CJNG, de los grupos criminales que tiene el gobierno de EU en la mira (Cuartoscuro)

Stefano Ritondale, un exoficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos y quien durante años tenía entre sus tareas monitorear las acciones de grupos del narcotrafico trasnacional, asegura en entrevista con la revista Rolling Stone, que “algunos de los líderes del narco, creen que el gobierno mexicano los protegerá”, lo que es un error.

El especialista, quien utiliza el seudónimo de All Source News en la red social X, señala que tras la designación de terroristas a estos grupos criminales, hasta ahora “realmente no hemos visto ninguna reacción”, lo que revela que aún no asimilan lo que significa ser considerados como terroristas por la máxima potencia del mundo.

“Creo que la comprensión general que estoy teniendo es que existe una sensación de casi engaño dentro de los cárteles. Muchos, especialmente entre las bases o incluso algunos de los líderes, creen que el gobierno mexicano los protegerá. O que incluso cualquier operación militar estadounidense que tenga lugar dentro de México podría ser bilateral, no unilateral. Y si es bilateral, los cárteles probablemente sientan que podrían recibir un aviso de antemano”.

“No creo que comprendan la gravedad de la situación y cómo una designación así realmente puede perjudicarlos, ya sea por sus redes comerciales y su tráfico de armas”, destaca Ritondale, quien también es director de inteligencia de Artorias, una empresa privada de análisis de datos e inteligencia en seguridad.

En la misma línea, resaltó que en el caso de colaboración de ciudadanos estadunidenses con el narco “ahora, cada uno de esos estadounidenses, cuando sean capturados, si se demuestra que ayudan a un cartel, podrían ser acusados ​​de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera”.

La revista Rolling Stone informó en noviembre del 2024 que la entrante administración Trump ya consideraba una “invasión suave” de México, en la que se enviarían operaciones especiales estadounidenses de manera encubierta para asesinar a los líderes de los cárteles. Los posibles planes sobre la mesa incluyen de todo, desde ataques con aviones no tripulados y ataques de comandos; ataques aéreos a infraestructuras de cárteles o laboratorios de drogas; enviar entrenadores y “asesores” militares; y librar una guerra cibernética contra los capos de la droga y sus redes.

