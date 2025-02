Cercanos a AMLO, Zaldívar y Luisa María Alcalde van como juzgadores el 1 de junio: PAN

Varios ex colaboradores del expresidente Andrés Manuel López Obrador están en la listas de candidatos que buscarán un lugar en el Poder Judicial el 1 de junio. Varios ex colaboradores del expresidente Andrés Manuel López Obrador están en la listas de candidatos que buscarán un lugar en el Poder Judicial el 1 de junio.

La elección para renovar el Poder Judicial que impulsa el gobierno federal y Morena permitirá que muchos aspirantes cercanos al poder o vinculados al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y hasta la presidente de Morena, Luisa María alcalde puedan accedan a un cargo judicial pero también facilitará que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección.

En la lista de aspirantes a la elección que se realizará el 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros, aparecen nombres ligadas al poder como María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de Andrés Manuel López Obrador o Selene Cruz Alcalá, Magistrada Laboral cuando Luisa María Alcalde, era secretaria del Trabado y en la actualidad es la Presidenta Nacional de Morena, reveló el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

Otros personajes cercamos al poder o al morenismo son Fabiana Estrada Tena, Coordinador de Ponencia del ministro en retiro, Arturo Zaldívar quien hoy es Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia así como y Luis Rafael Hernández Palacios, Procurador Agrario con el ex presidente López Obrador, agregó

“Este proceso abre la puerta a la corrupción y la manipulación, la gente no escogerá a los jueces, estos ya fueron decididos por el gobierno, quienes estarán a su servicio; la justicia no puede depender de la decisión de alguien con base en lo que opinas o no opinas, en lo que te gusta o no te gusta, siempre se tiene que actuar con apego a la ley”, alertó

Romero aseguró que el partido no se quedará de brazos cruzados y denunciarán todas las irregularidades.

“Expondremos a las y los candidatos del régimen”, estableció

El dirigente nacional del blanquiazul alertó que hay muchos perfiles afines a Morena que de ser electos podrían influir en las decisiones judiciales, socavando la confianza en la imparcialidad y la transparencia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, usándola como medida de coacción hacia intereses particulares.

Advirtió que la elección de jueces, magistrados y ministros promovida por el Gobierno Federal será un fraude electoral sin precedentes, diseñado para capturar y corromper al Poder Judicial”, acusó

La reforma al poder judicial que propone Morena-Gobierno –agregó--no resolverá los problemas de justicia en México; por el contrario, la debilitará y podría permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección.

Romero afirmó que este proceso electivo debilita principios fundamentales como la certeza, la legalidad, la independencia y la imparcialidad:

Romero reiteró que Morena quiere borrar la democracia con fraudes electorales pero no se lo permitirán.

“Así como Acción Nacional nació resistiendo al autoritarismo, hoy volvemos a esa lucha, no permitiremos que México regrese a la era del partido único y la simulación democrática, el PAN seguirá defendiendo la legalidad, la independencia judicial y la democracia en nuestro país, peleemos por nuestra libertad, ¡No nos van a callar!”, aseveró