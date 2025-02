“En México deciden los mexicanos. Aquí nadie decide por nosotros”: Sheinbaum

Presidenta Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que en nuestro país "deciden los mexicanos. Aquí nadie decide por nosotros”

“En México, deciden los mexicanos aquí nadie decide por nosotros. México es un país libre, independiente, soberano que lucha por la justicia, por la democracia y por las libertades”, aseveró enfática la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este contexto, la mandataria refirió que desde el principio de la Independencia de nuestro país “se luchó por la soberanía, por la justicia, por la libertad y por la democracia ... y tenemos que defender esos cuatro principios siempre”.

“Ahora que también hemos tenido nuestra discusión con Estados Unidos que han querido poner tarifas aranceles y que decimos: ¿qué sentido tiene?, si le va a hacer daño a los dos países”, planteó, al tiempo que reiteró que el 80% de los ingresos de las y los migrantes que viven en Estados Unidos, se quedan en aquel país.

La fuerza económica de los migrantes en EEUU

“De todo lo que aportan en remesas de México, que el año pasado fueron más de 60,000 millones de dólares, eso solo es el 20% de lo que ellos ganan, el 80% lo dejan en la economía de Estados Unidos... Que sea que se oiga bien y se oiga fuerte: Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”.

Así lo estableció en el marco del evento “Programas para el Bienestar. Mapimí, Durango”, en el que la jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como por los gobernadores de extracción priista de Durango y Coahuila, Esteban Villegas Villarreal y Manolo Jiménez Salinas, respectivamente.

Ante cientos de duranguenses, muchos de ellos beneficios de los diferentes programas de Bienestar en aquella entidad, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó la grandeza de nuestro país y nuestra historia, por lo que, sostuvo, “debemos estar siempre orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Somos lo mejor de lo mejor, para que México sea el mejor país del mundo, México ya es el mejor país del mundo”.

En su discurso, la mandataria agradeció en particular al empresario Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala, quien, dijo, fue uno de los primeros concesionarios de agua en devolver al Estado, las concesiones de agua que no usaba, cosa que antes no se podía hacer, para su aprovechamiento para el consumo humano.

“Los empresarios, obviamente buscan que su negocio salga adelante y es bueno porque invierten en el país, pero también tienen que tener responsabilidad social así que yo agradezco mucho Eduardo y a todos los empresarios que tienen esa responsabilidad social”, manifestó.

Abundó que gracias a la devolución de dichas concesiones y el programa de tecnificación del riego y a la inversión del gobierno va a poder haber agua en La Laguna, para distribuirlo en los municipios para el consumo humano y también para la alimentación, y enfrentar el problema que se tenía en la entidad, de agua contaminada con arsénico y otros minerales que hacen daño la salud.

Con el programa de tecnificación del campo, y la potabilizadora de agua en la entidad se podrá llevar agua saludable no solo para Durango y Coahuila sino para todo el país.

Sí se puede, aunque venimos de distintos partidos

Ante la efusiva gritería de “sí se puede.... sí se puede”, ante el anuncio de que la presidenta de que Durango y Coahuila contarán con más agua y de calidad para el consumo humano, la jefa del Ejecutivo Federal aseveró: sí se puede, claro que se puede cuando nos ponemos de acuerdo entre todos y pensamos en el pueblo, entonces todo es posible”.

Aprovechó el momento para agradecer al gobernador de Coahuila, al de Durango “porque, aunque venimos de distintos partidos políticos, nos pusimos de acuerdo y estamos trabajando juntos”.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum resaltó que en estos momentos, el país vive momentos especiales de solidaridad, apoyo, cariño de protección a quienes están en Estados Unidos, “todos nos estamos poniendo de acuerdo en unidad para defender a nuestros paisanos”.

Reiteró que su gobierno está dispuesta a defenderlos, “que se acerquen a los consulados y que sepan que los admiramos, que para nosotros son héroes y heroínas de la patria, porque se fueron por necesidad al otro lado y siguen ayudando a sus familias”.