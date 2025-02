CSP: México ya no se arrodilla ante gobiernos extranjeros

Día de la Bandera En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que México ya no se arrodilla ante gobiernos extranjeros. En la imagen la acompañan los titulares de Defensa y Marina, general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Morales Ángeles, respectivamente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que con la llegada de la Cuarta Transformación al poder, el gobierno reivindicó “que a México se le respeta y no se arrodilla ante gobiernos extranjeros”.

En el marco de la conmemoración del Dia de la Bandera, este 24 de febrero, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que el pueblo de México es patriótico y se le respeta, porque sostuvo, “no somos colonia de nadie.

“Ya no es como antes, -añadió-, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no, desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia, ni protectorado de ningún país”.

Bandera de México Ceremonia de izamiento de la monumental bandera de México, en el Campo Marte, en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera

En el Campo Marte, ante integrantes de las Fuerzas Armadas, integrantes del gabinete y ampliado, así como cientos de escoltas de estudiantes de primaria y secundaria, se refirió a la iniciativa de reforma Constitucional a los artículos 19 y 40, “para recordarle al mundo que este país es libre, independiente y soberano” y contra la intromisión de cualquier gobierno extranjero.

“Hace unos días, envíe al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para recordarle al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano, y que su pueblo no permite la violación de su soberanía”, estableció.

Refirió que el objetivo de dicha reforma Constitucional, busca dejar en claro que cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

México, sostuvo, somos uno solo, gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo “y nosotros no traicionamos ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria, ni a nuestra bandera. México es un país grandioso y su pueblo es valeroso, sabemos que cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su bandera, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu”.

Dejó que claro, que el nuestro, es un país libre, independiente y soberano, y que su pueblo no permite la violación de su soberanía, ante lo cual, la iniciativa enviada la semana pasada, dijo ante cientos de estudiantes de primarias y secundarias de todo el país, “establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

Escoltas en Campo Marte La Presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta de bandera de manera simultánea a través de la red digital, a 920 escoltas de escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública. Algunas escuelas estuvieron presentes en la ceremonia que se realizó en Campo Marte

Con la bandera monumental de México ondeando en el Campo Marte, la mandataria aseveró que “nuestra bandera es símbolo de las cuatro transformaciones, es símbolo de nuestros migrantes, es símbolo de nuestro pueblo en su lucha incansable por la justicia y es símbolo, sobre todo, de nuestra independencia”.

En el evento, la mandataria tomó protesta de bandera de manera simultánea a través de la red digital, a 920 escoltas de escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública de las 31 entidades federativas y 80 planteles de la ciudad de México y a56 planteles de las Fuerzas Armadas de México.