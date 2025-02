Este viernes podría llegarse a un acuerdo con EEUU sobre los aranceles

Conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum La Presidenta Sheinbaum confió en que antes de que venza la pausa arancelaria el próximo lunes se llegará a un acuerdo en materia comercial entre México y Estados Unidos

Ante la proximidad de que venza el plazo de la suspensión de un mes, para aplicar aranceles a productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, externó su confianza en que antes de este viernes, se logre llegar a un acuerdo.

En este sentido, destacó que “lo que necesitamos es cerrar este acuerdo que yo creo que estamos en condiciones de hacerlo”.

En la conferencia mañanera de este lunes que ofreció la mandataria desde Palacio Nacional, refirió que continúan los trabajos entre los equipos de México y Estados Unidos, quienes se mantienen en conversaciones en materia económica con el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard y su contraparte estadunidense, Howard Lutnick.

En el tema especifico del fentanilo, respecto a la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de frenar el tráfico de drogas de México hacia aquel país, ante la crisis de consumo de esta droga sintética que está ocasionando cientos de muertes, la mandataria resaltó la coordinación que hay entre los gobiernos de ambos países para atender el combate al tráfico de fentanilo, aunque reiteró la necesidad de que en territorio estadunidense, se indague el origen de los precursores.

“Tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores, y en todo caso dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, -preguntó-: ¿Entran por EU los precursores?, no sabemos, ¿no?, por qué sólo se dice que entran por México y por Canadá, ¿por qué no investigar si no entran por Estados Unidos?”.

Su gobierno ayudará con todo lo que esté en sus manos para hacer frente a lo que calificó como una crisis humanitaria, con el objetivo de que ni el fentanilo ni otras drogas lleguen a ninguna persona en ningún país, pero el tema es averiguar por dónde están entrando los precursores, donde está la fabricación, cómo se vende ilegalmente?, así como cuáles son esos cárteles que venden el fentanilo en el país vecino y dónde está el lavado de dinero del dinero que genera toda esa venta.

Cuestionada en relación a versiones de una eventual presión por parte del gobierno del Presidente Trump en las mesas de negociación, para que México aplique aranceles a China, Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno busca priorizar la relación y el acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque, también se pide que el vecino país del norte haga lo mismo y de prioridad a la relación comercial que existe con México y Canadá, a través del T-MEC.

Aclaró que con China, aunque si hay intercambio comercial, no existe un acuerdo comercial como con Estados Unidos y Canadá.

Respecto a la más reciente declaración del presidente Trump, quien este fin de semana dijo “no estoy contento con México ni con Canadá”, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que “él (el presidente estadunidense) tiene su forma de comunicar. Más bien, nosotros nos guiamos por la colaboración y la coordinación que estamos teniendo y los grupos de trabajo”.