“Que se hagan a un lado”, pide Murat a morenistas que se oponen a su afiliación; “buscan acuerdos en lo oscurito”: Salomón Jara

Alejandro Murat, senador de Morena píde a sus detractores al interior de ese partido hacerse a un lado y dejarlo trabajar Alejandro Murat, senador de Morena píde a sus detractores al interior de ese partido hacerse a un lado y dejarlo trabajar

“Los que tengan la piel delgada que se hagan a un lado…”, reviró el ex priista y hoy senador de Morena, Alejandro Murat a las críticas y exigencias de morenistas entre ellos el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara para que no se acepte la afiliación del ex gobernador priista de esa entidad al partido guinda.

Murat desestimó las molestias que han provocado su incorporación formal al partido oficial sobre todo entre el morenista de Oaxaca donde se le acusa de estar involucrado en presuntos actos de corrupción durante su mandato como gobernador.

En días pasados, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, exigió a la Comisión de Honor y Justicia de Morena no aceptar la afiliación de Alejandro Murat.

De hecho esta lunes desde Oaxaca, Jara aseguró que los exgobernadores José Murat Casab y Alejandro Murat Hinojosa “buscan acuerdos en lo oscurito” con su administración pero sostuvo que no acordará con nadie.

Mientras en entrevista en el Senado, el expriista y ahora senador del partido guinda, aseveró que ya está afiliado y pidió a los miembros de Morena que se oponen a su afiliación a ese instituto hacerse a un lado y dejarlo trabajar en las reformas que impulsa el movimiento y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya lo dije de manera clara, estamos aquí para sumar a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación y también decirles, los que tengan la piel delgada que se hagan a un lado, nosotros estamos ocupados en lo importante como es pasar todas estas reformas constitucionales, ya 16 que están claramente dando resultados a favor de México…””, aseveró

Reviró que es tiempo de construir la unidad y tiempo de enfrentar los grandes retos de México. “En eso es en lo que estamos ocupados y así seguiremos”.

El exgobernador de Oaxaca negó una vez más que haya endeudado a la entidad durante su gestión, por el contrario dijo, que dejó un remanente de mil 200 millones de pesos en las arcas a su sucesor.

--Los senadores de Morena por Oaxaca, lo acusaron de haber endeudado al estado…

--- Eso se lo tendrían que preguntar a la Auditoría Superior de la Federación, yo lo que les puedo decir es que la función pública el día en que me fui, se quedó con cero, yo recibí mi estado con 9 mil millones de pesos en observaciones y básicamente pudimos solventar su totalidad al grado de que le dejé mi 200 millones de pesos al gobernador que me da gusto para que pudiera arrancar su administración.