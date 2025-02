Batalla campal en Senado por nepotismo morenista; “miserable”: Adán Augusto a Marko Cortés

Senadores del PAN con pancartas donde exhiben en el Pleno, el nepotismo en Morena

La reserva que introdujo el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto para aplazar la prohibición del nepotismo hasta el 2030, desató un fuerte debate entre los morenistas beneficiados por ese cambio de último momento contra el panista, Marko Cortés, quien acusó que ese viraje legislativo es parte de un acuerdo en lo oscurito para pagar favores sobre todo al PVEM.

”Tiene razón Felipe Calderón cuando le llamó mediocre y miserable… nosotros no estamos acostumbrados a pagar favores, no, en lo oscurito ustedes negociaron notarias, magistraturas, concesiones”, explotó Adán Augusto.

Pero no fue el único, pues la senadora del PVEM, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo así como Félix Salgado Macedonio, dos de los beneficiados por esta reserva, se lanzaron a la yugular del panista.

“¿Cuantos votos obtuvo usted? , porque yo obtuvo 526 mil mientras que usted es plurinominal”, le restregó la pevemista al ex dirigente nacional del PAN.

“Usted está sentado de manera alevosa en ese escaño porque se puso en el numero uno de la lista plurinominal”, le secundó Félix Salgado, quien de paso aclaró que no busca ser candidato al gobierno de Guerrero para suceder a su hija.

“En ningún momento he dicho que quiero ser candidato…”, aseveró

“Les duele lo que dije porque quieren verse beneficiados, o sea quieren justicia pero en los bueyes de mi compadre…. No pague favores Adán Augusto”, reviró el panista mientras el pleno se convertía en un ring donde los gritos de ambos bandos eran la constante.

El pleno se convirtió en una guerra de descalificaciones y recordatorios de nepotismo familiar en Morena .por parte de los panistas que arremetían contra los Batres y Monreal sobre todo.

“Mi trabajo me avala, no soy un oportunista, no por ser hermano del gobernador tengo ventaja, no dependo del partido sino de la gente”, reviró el senador de Morena, Saúl Monreal

La panista Gina Campuzano, criticó que esta reforma no toque los casos de redes familiares que ocupan varias posiciones en la función pública.

“Y para ejemplo tenemos muchos, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán fue nombrado secretario de Morena. Sin embargo, se le considera el operador interno tanto en el partido como en el gobierno federal actual”, acusó

TAMBIEN LOS TADDEI

Y fue mas allá: “Los Batres, Martí Batres, fue jefe de Gobierno; Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte y Valentina Batres, diputada local de la Ciudad de México. Los Taddei. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, tiene a su hijo, Luis Rogelio Pineda Taddei como consejero auxiliar de Morena; su sobrino, Pablo Taddei Arriola, director de Litio México y su prima Cristina Isabel Taddei, docente titular el Centro de Alimentación A.C”.

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, no se salvó: “Tiene a Bertha María Alcalde, su hermana, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México”, remató

La priista Cristina Ruiz Sandoval, afirmó que esta iniciativa es insuficiente y una mentira, porque el nepotismo continuará.

“Una mentira porque sus familiares seguirán en los cargos, olvidan los cargos del Poder Judicial, los cargos por designación, simplemente olvidan todo. Esta iniciativa es tan corta como su movimiento, desde 2018 en los Estatutos de Morena, que aún están vigentes por cierto, específicamente en su artículo 3, inciso g), dice: Que Morena erradicará de la vida pública el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo, ja, ja, ja”, ironizó