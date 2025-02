Ministras aspirantes a Presidencia de Corte y cercanas a 4T, abiertas a reunión con oposición; niegan ventajas

La ministra Lenia Batres con todo el respaldo Cortesía

“Más que hacer campaña, venimos a saludar y dar una explicación a nuestros compañeros diputados del proceso (electoral) que se viene de lo que es la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF)”, dijo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, tras salir de una reunión con legisladores de Morena en San Lázaro.

A este encuentro, encabezado por el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, también asistieron las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres.

Las tres juezas constitucionales, que aspiran abiertamente a presidir la Corte, negaron que esta reunión con los líderes parlamentarios de Morena represente un acto anticipado de campaña —que comienza en marzo para la elección de personas juzgadoras—.

“Explicar la reforma al PJF no es proselitismo. Cosa distinta sería cuando yo dijera ‘este es mi currículum, estas son mis características, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo prometo, no’. Yo lo que hago es explicar es la reforma, y he ido a universidades también, porque soy docente desde hace 40 años”, dijo Ortiz Ahlf.

La ministra, viuda de Francisco Ortiz Pinchetti, uno de los mejores amigos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó también su apertura, como Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Loretta Ortiz dejó claro que sí quiere ser presidenta de la SCJN.

Yasmín Esquivel enfatizó que su presencia en la Cámara de Diputados no es un acto anticipado de campaña, que recordó que el proselitismo oficial inicia el próximo 30 de marzo.

“Vengo en calidad de ministra invitada por un grupo parlamentario. El encuentro de hoy obedece a una invitación de un grupo parlamentario, de Morena, a platicar acerca de lo que es la reforma al Poder Judicial, cómo se está llevando a cabo esta reforma desde la visión inclusive de la Corte, cómo se está procesando, se está implementando, todas sus fases del periodo de campaña, que aún no inicia, iniciará el 30 de marzo. Es un momento de reflexiones en torno a la necesidad de esta reforma, por qué se da esta reforma. Hoy venimos a conversar acerca de cómo se está materializando este proceso. Y no es una irregularidad, porque yo vengo en calidad de ministra invitada. Y hablamos acerca de tan necesaria reforma, de que el sistema de justicia mexicano es deficiente, que la justicia no existe, que es elitista, que es cara, que no hay defensores de oficios suficientes cuando quiere uno acceder a una justicia gratuita, todos estos aspectos se estuvieron analizando”, dijo Esquivel Mossa al salir del auditorio Aurora Jiménez.

NIEGAN HACER CAMPAÑA La ministra Yasmín Esquivel con diputadops de Morena .

Aseguró estar dispuesta a reunirse con otros grupos parlamentarios, los de oposición, pero hasta ahorita no ha recibido invitación alguna.

“Hoy nos han invitado a tres de las ministras que integramos el pleno de la Corte. Sin duda alguna es porque nosotros fuimas de las únicas para continuar en la Corte y en el nuevo proceso electoral extraordinario”.

Yasmín Esquivel destacó que de los 4 mil 420 aspirantes a un cargo de elección popular en el PJF, 420 son jueces y magistrados que están en funciones, que llegaron a esas posiciones a través de carrera judicial, y que hoy, con las nuevas reglas, han aceptado participar y estando en funciones están participando magistrados de los tribunales colegiados de Circuito.

“420 es un dato muy importante porque no tan sólo participan los candidatos abogadas y abogados externos que participaron en el proceso en los comités de evaluación, sino también 420 jueces y magistrados que actualmente tenemos en funciones y están participando”, señaló.

Te podría interesar: Reclama Lenia Batres derecho a ser electa como “ministra del pueblo”; no es mote, es compromiso de principios, dice

Lenia Batres también rechazó estar en campaña, porque este encuentro con diputados de Morena fue a puerta cerrada, y lo único público es su atención a los medios de comunicación.

También aclaró que ella no hace uso de recursos públicos para obtener beneficios suntuosos.

Dijo que ella tenía oportunidad, como todos los ministros, de tener a su servicio dos camionetas de lujo, pero sólo aceptó una. “Pero si me cambian el vehículo también lo aceptaría. El año pasado devolví un millón de pesos, pero además dejé de percibir dos millones de pesos. En total, una sola ministra le ahorro a la Corte diez millones de pesos”, aseguró.