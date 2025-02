CSP: “No cierro la puerta para que haya una reunión”, con Donald Trump

La Presidenta Sheinbaum, no descarta un encuentro con Trump Ante el próximo vencimiento de la pausa arancelaria, la presidenta Claudia Sheinbaum no descartó la posibilidad de un encuentro presencial con su contraparte estadunidense, Donald Trump

Ante el inminente vencimiento del plazo de un mes, para que acabe la pausa arancelaria determinada por el Presidente de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, la Jefa del Ejecutivo Federal, no descartó la posibilidad de sostener un encuentro personal con su homólogo estadunidense.

“No cierro la puerta para que haya una reunión (personal)”, quizá antes o después de la fecha acordada, señaló al ser cuestionada al respecto, aunque, la mandataria puntualizó que “todo dependerá, de los acuerdos con lo que pactemos”.

En este mismo sentido, abundó que hay pláticas con funcionarios de la administración del presidente Trump que atiende el propio canciller Juan Ramón de la Fuente, “sí también hay reunión con el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O), con el secretario del Tesoro.

“Está la comunicación, la coordinación Marcelo Ebrar (secretario de Economía), también está en comunicación con el secretario de Comercio, entonces esta semana se intensificaron las reuniones y nosotros siempre vamos a buscar llegar a un acuerdo en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra Constitución”, externó.

En este sentido, planteó que aun hay temas pendientes, ya que después del 4 de marzo, como fecha límite para la pausa arancelaria, está también el tema de los aranceles al acero y el aluminio, así como los aranceles recíprocos con México, aunque, añadió “no tendría por qué aplicar la reciprocidad, porque en realidad no hay aranceles”.

Asimismo, resaltó que en el tema de la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá T-MEC, programada para el próximo año, “y lo que probablemente ocurra es que se adelante toda esa revisión”, manifestó.

A un mes de la administración de Trump

Consultada respecto del balance que hace a un mes del inicio de la administración del presidente estadunidense, Donald Trump, la jefa del Ejecutivo Federal, puntualizó enfática: “a nosotros lo que nos importa es México y la relación bilateral con Estados Unidos y el tratado comercial Canadá-México-Estados Unidos y los mexicanos que viven allá y su protección.

En este contexto enfatizó que ha habido diálogo y que lo sigue habiendo, lo cual, calificó de muy importante, “más allá de otras evaluaciones yo no entraría ese tema. Yo digo que hay que rescatar las tres llamadas que he tenido con Trump hemos seguido con acuerdos y eso es bueno y esperamos que en esta ocasión no sea diferente y que hay diálogo permanente”, manifestó.

No ha habido menor inversión

Consultada respecto a la postura de inversionistas quienes podrían haber pensado en dejar de invertir en el país, ante la postura del presidente de Estados Unidos, por el tema arancelario, la Presidenta Sheinbaum Pardo, sostuvo que en diferentes encuentros con gobernadores como Nuevo León, Durango, o Coahuila, no han reportado tal situación.

Ahora que he estado en los estados del norte donde saben que hay una inversión importante le pregunté al gobernador de Nuevo León se había bajado la cantidad de empresas que quieren invertir en Nuevo León y dijo que no, que continúan e incluso hay nuevos parques industriales que se están instalando.

De igual manera, con el gobernador de Durango, el mandatario Esteban Villegas, señaló que hay varias inversiones importantes, “que incluso vamos a anunciar probablemente la próxima semana en la mañanera”, resaltó.

Igual ocurrió con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien rechazó que haya observado una disminución de las inversiones.

“Eso es bueno para México quiere decir que con todo y ese tema que se habla de las tarifas (aranceles) no ha habido (desinversión), obviamente paran algunas que a lo mejor estaban programadas”.

La economía de México, sostuvo, es muy sólida muy fuerte y lo que queremos es que no haya aranceles, para que sigamos con este tratado comercial benéfico para los tres países, insistió.