“Lo que le importa a los mexicanos es que no haya nepotismo”: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión de posponer hasta 2030 la prohibición de que familiares de funcionarios sean candidatos en procesos electorales fue tomada en función de la viabilidad política y el consenso alcanzado en el Senado.

“Lo que es cierto, no creo que al pueblo de ningún estado de la República le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue precisamente por eso. Si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien sea el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente, no creo que sea una buena idea”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada por un periodista sobre la decisión de los senadores de Morena.

La presidenta explicó que su propuesta original buscaba aplicar esta medida desde 2027; sin embargo, el Senado optó por postergarla tres años. “A partir del 2030 queda establecido que no habrá familiares que busquen puestos políticos”, indicó.

Sheinbaum destacó que para cambiar la Constitución se necesita una mayoría calificada, lo que influyó en la decisión final. “Yo envié la iniciativa, desde mi punto de vista debía ser desde el 2027, pero los senadores optaron por el 2030”, explicó.

De igual manera, la presidenta insiste en que espera que Morena no postule familiares, puesto que esto no sería aceptado por el pueblo y no es lo más conveniente.

Finalmente, la presidenta afirmó que, más allá de la legislación, será el pueblo quien sancione la decisión de postular familiares a cargos públicos. Al ser cuestionada sobre si estaba conforme con la decisión del Senado, respondió: “Pues es lo que se aprobó en el Senado, y me parece bien porque al final queda en la Constitución”.