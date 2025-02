Saúl Monreal recalca su aspiración para gobernar Zacatecas luego que Morena avaló nepotismo hasta 2030; “Sería mal visto”: Noroña

Saúl Monreal en el Senado El senador Saúl Monreal durante su participación en la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Una vez que la mayoría de Morena y aliados recorrieron la prohibición de nepotismo hasta el 2030, Saúl Monreal de inmediato refrendó su aspiración de ser el próximo gobernador de Zacatecas.

“Si la deseo, la aspiro y voy a esperar los tiempos”, afirmó.

Ello luego de que la mayoría morenista y aliados en el Senado ampliaron de 2027 a 2030 la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo y la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a su partido no postular a ningún familiar para algún cargo de elección popular en el 2027.

YO RESPONDO POR MI TRABAJO



Si tienen alguna duda yo se las puedo aclarar, nadie me ha regalado nada, tengo 27 años en la política. Los cargos en los que he participado, todos los he ganado con votaciones históricas. En 2010 fui el diputado local más votado, fui el presidente… pic.twitter.com/f3852NTH6T — Saúl Monreal (@Saul_MonrealA) February 25, 2025

“Lo dijo en su momento el licenciado Andrés Manuel (López Obrador) el pueblo es el que manda, vamos a esperar a que el pueblo defina y decida sobre el futuro de Zacatecas”, reviró el zacatecano

El ex alcalde de Fresnillo, comentó que la reforma contra el nepotismo “se dio esa manera “ y por su parte continuará con sus aspiraciones pues recordó que la ley no le impide competir para suceder a su hermano David Monreal.

“Está presente la aspiración, yo no trato ni deseo ser un hipócrita, deseo siempre hablar con honestidad y como dicen: el que respira, aspira y por supuesto que mi aspiración está ahí”, recalcó

⁃ ¿Su aspiración está firme. Si quiere ser gobernador de Zacatecas?, se le preguntó.

⁃ Por supuesto, lo he dicho y lo insistido durante tiempo, me avalan veintisiete años de trayectoria política, respondió.

⁃ ¿Usted va por la gubernatura?, se le cuestionó.

⁃ Sí, en su momento vamos a esperar y vamos a trabajarla… 2027. Vamos a hacerlo…, contestó.

Repitió que esperará los tiempos pues considero que “el pueblo de Zacatecas es sabio”, y siempre se ha considerado un hombre de retos y así asumirá este proyecto rumbo al 2027.

CUESTION ETICA

Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró que tanto Saúl Monreal como Félix Salgado políticamente tienen salvaguardo el derecho de competir por las gubernaturas de Zacatecas y Guerrero, respectivamente, pero éticamente sería mal visto.

“Aunque no está prohibido en el 2027 quienes pudiesen competir en esa condición, van a tener un señalamiento y un cuestionamiento permanente. Yo no estoy diciendo que no participen, quienes legítimamente tengan derecho, no están impedidos. En el caso de nuestro movimiento, sí ganan la encuesta, pueden participar, no hay discusión. Pero, hay digamos imperativo ético”, apuntó.

Fernández Noroña recalcó que se privilegió la unidad por encima de prohibir el nepotismo electoral en 2027 pues aún faltan más reformas constitucionales y se requiere al PVEM.

“Nosotros podíamos haberla sacado y habríamos fracturado la coalición y tenemos muchas reformas constitucionales más por delante por lo que la coalición Morena, PT, Partido Verde es importantísima “, indicó