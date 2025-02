Senadores de Morena y PVEM no buscan candidaturas a Guerrero y SLP, sólo “si el pueblo quiere o se encapricha …”

Félix Salgado Macedonio Félix Salgado Macedonio (Cuartoscuro)

Luego que el oficialismo en la Cámara Alta aplazó la entrada en vigor de la reforma sobre nepotismo hasta el 2030, los senadores del PVEM y Morena, Ruth González y Félix Salgado Macedonio, respectivamente rechazaron en una primera instancia buscar la candidatura de sus partidos a las gubernaturas de San Luis Potosí y Guerrero, pero recalcaron que “si el pueblo lo quiere”, habrá que hacerle caso, pues ellos mandan.

“Es importante escuchar la voz del pueblo, qué dice el pueblo. ¿Pero, sí gano la encuesta? Tengo que pensar… lo que diga el pueblo. Si se puede, pero no se debe, en esa posición estoy yo. Que pregunten en Guerrero, ¿quién quieren que sea su candidato?, o ¿quién quieren que sea su candidata? Pero, se le tiene que hacer caso al pueblo, y si el pueblo se encapricha, ¿qué hago?”, reviró Salgado Macedonio.

Lo mismo la senadora del PVEM, Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien recalcó que no ha mencionado su intención de convertirse en abanderada a esa gubernatura.

“No son los tiempos, no es el momento de hacer esas aseveraciones, falta muchísimo, es muy prematuro”, aseveró.

—¿Si el pueblo demanda que usted se postulará como gobernadora en el 2027?

—Siempre lo hemos dicho el pueblo manda y lo que San Luis Potosí quiera en el año que deba de ser, en el 2027, ya serán otros tiempos. Por el momento mi trabajo es legislar, mi trabajo es estar aquí en el Senado.

Si la gente lo pide —agregó— habrá que ver qué sucede.

Unas horas después de que la mayoría de Morena y sus aliados del PVEM y PT aplazaron del 2027 al 2023 la entrada en vigor de la reforma que prohíbe el nepotismo electoral, los senadores oficialistas que fueron beneficiados con esa medida, dejaron abierta la posibilidad de buscar la candidatura a las gubernaturas de San Luis Potosí y Guerrero pese a las acotaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña de que se vería mal éticamente.

“Yo puedo ser cuando se me antoje, sí quiero, porque no hay impedimento legal, la Constitución no me lo prohíbe. Pero, se ve mal que el papá sustituya a la hija, y viceversa, todas esas cosas que se ven mal, eso se ve mal, y yo se lo digo al pueblo, se lo digo a la gente, eso se ve mal”, aseveró Salgado Macedonio.

—¿Y si gana la encuesta?

