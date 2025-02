Dan vía libre a bloqueos de CNTE en Cámara de Diputados; manifestación, un derecho, dice Monreal

Ricardo Monreal habla de las manifestaciones de la CNT El diputado aseguró que continuarán con su trabajo legislativo mientras las marchas se llevan a cabo. (Mario Jasso)

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, manifestó el respeto por las protestas con bloqueos a los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro que realizan integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e informó que las labores legislativas continúan de manera remota.

Monreal Ávila informó que hay imposiblidad física para ingresar a la Cámara baja.

“Quisiera, a manera de información, expresarles a diputados, a diputadas, a trabajadores y asistentes asiduos a la Cámara de Diputados, que hoy existe una imposibilidad física para ingresar a nuestra área de trabajo. Y que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad constitucional en lugares alternos.

Vamos a permitir que se realice la manifestación. Le he pedido a las autoridades administrativas que tomen las medidas para que no se afecten los usuarios o los trabajadores, ni tampoco los manifestantes que están a las afueras de nuestro recinto legislativo. Vamos a respetar toda manifestación pacífica que se suscite y vamos a tratar de trabajar fuera de las oficinas para no perder ritmo con las reformas que tenemos”, dijo a través de un posicionamiento.

Maestros disidentes de la Sección 22 de la CNTE -considerada el ala más dura de esa organización magisterial- arribaron durante las primeras horas de este jueves a las inmediaciones del Palacio Legislativo y se dispersaron por todos los accesos de este inmueble que quedó sellado para cualquier entrada y salida en protesta contra las reformas a la Ley de ISSSTE que busca usar recursos de los trabadores del Estado para la construcción de vivienda.

El anuncio de los bloqueos se advirtió desde la tarde del pasado miércoles, por lo que la manifestación no fue sorpresa para nadie dentro de la Cámara baja.

Ricardo Monreal dijo que sobre la Ley del ISSSTE, que ya pasó el primer filtro legislativo en el Senado con su avala, está en comisiones, de Vivienda y el Trabajo.

“No se ha dictaminado y, obviamente, nuestro propósito es no afectar a nadie: ni a los trabajadores de la educación (maestros y maestras), ni a nadie que se encuentre en la misma condición. Esa es la convicción de todos los diputados y diputadas de Morena, y vamos a actuar en consecuencia. Se los aseguramos”.

El líder parlamentario deseó que logren acuerdos en las próximas horas para el desbloqueo.

“Cualquier circunstancia que erosione la unidad afecta al país y afecta la fortaleza que debe tener la presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos de dificultad, por la hostilidad del gobierno extranjero de Estados Unidos en la imposición de aranceles y de otras medidas unilaterales. Hoy es el momento que necesitamos unidad”.