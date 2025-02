Denuncian “Trampa Legislativa” en Aprobación del Aborto en Campeche

Colectivo Mujeres de México acusa a diputados de aprobar en secreto la despenalización del aborto, sin convocar a sesión formal — La “Ley Herodes” que promueve el asesinato de bebés en el vientre de su madre, en lugar de fomentar la educación sexual, avanzó en un estado más del país, en esta ocasión con el ocultamiento de la sesión legislativa para el caso.

El Colectivo Mujeres de México (CMM) denunció la reciente aprobación de la despenalización del aborto en el Congreso de Campeche, que desató una fuerte controversia.

Paulina Mendieta, vocera del CMM, informó a Crónica que la decisión “fue tomada de manera tramposa” por un grupo de legisladores que, sin previa convocatoria a sesión ordinaria, legalizaron lo que calificó como “el asesinato de bebés en el vientre materno”.

Sesión Oculta e Irregularidades

Explicó que los diputados fueron convocados por José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, bajo el pretexto de asistir a una capacitación.

Sin embargo, en realidad, sesionaron a puerta cerrada para aprobar la despenalización del aborto en Campeche.

“A los legisladores no se les convocó a una sesión ordinaria, sólo se les llamó a una capacitación; esto es un atraco, un robo legislativo”, acusó la vocera del colectivo.

Críticas a Enfoque Legislativo

El CMM rechazó la medida porque “asesinar bebés en el vientre de la madre no resuelve los verdaderos problemas de las mujeres en Campeche ni reducirá la violencia de género en la entidad”.

Paulina Mendieta manofestó que las prioridades deben ser la seguridad, una mejor atención médica y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Las mujeres pedimos más seguridad, atención médica de calidad, freno a la violencia y mejores servicios de salud; imponernos el aborto lejos de ayudarnos, nos llevará a mayores índices de depresión, ansiedad y una alta probabilidad de suicidio”, afirmó.

Riesgos para Mujeres, Ignorados

El CMM expresó que la despenalización del aborto no significa una solución a la violencia contra las mujeres.

Victoria Téllez, vocera del movimiento, advirtió que los estudios indican que muchos casos de aborto están vinculados con la presión ejercida por parejas abusivas.

“La despenalización del aborto no evita que la mujer sea víctima de violencia; al contrario, la perpetúa. Los hombres que ejercen violencia suelen ser quienes insisten en que la mujer aborte, mientras que ellas, por miedo, evitan discutirlo”, explicó Téllez, y citó un estudio de la revista Issues in Law & Medicine.

De acuerdo con el Melissa Institute, la Duke University, The University of Utah, The University or North Carolina, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campeche ocupa el lugar 23 en el ranking nacional de salud materna; en promedio mueren 47.2 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos por año.

Las principales causas de muerte materna en esa entidad son hipertensión gestacional, eclampsia y toxemias del embarazo, y hemorragia.

“El 95.6 por ciento de las muertes maternas en Campeche no tiene relación con el aborto; el aborto inducido es el 2.2 por ciento de las muertes en 10 años”, señala el estudio de las instituciones educativas, en poder de Crónica.

También advierte que el analfabetismo aún afecta cerca de 10 por ciento de la población femenina, un bajo nivel educativo de las madres afecta el autocuidado del embarazo e incide negativamente en el acceso a los servicios de salud pública y emergencia disponibles.

Urgencia de Políticas de Apoyo a Mujeres

Lo que las mujeres de Campeche requieren con urgencia es seguridad, mejor educación y condiciones laborales equitativas, señaló el CMM.

“Los legisladores están más preocupados por legislar clandestinamente sobre el aborto que por atender las verdaderas necesidades de las mujeres”, denunció Paulina Mendieta.

Criticó la falta de información clara sobre lo aprobado en la sesión del Congreso; “hasta el momento, no sabemos qué aprobaron, no hay un dictamen publicado, y los legisladores fueron amenazados para que no divulgaran nada hasta que se publique en la gaceta”, reveló.

Que Trabajen en Favor de la Mujer

El CMM llamó a los legisladores a trabajar en políticas que realmente beneficien a las mujeres y no en “imposiciones que atentan contra la vida y la estabilidad emocional; el aborto nunca es, ni será seguro, porque siempre se elimina la vida de un ser indefenso o de una mujer asustada que no sabía qué hacer. A todas ellas les decimos: ‘No están solas’”, finalizó Mendieta.

La polémica en torno a la aprobación del aborto en Campeche apenas comienza y se espera que más organizaciones sociales y empresariales se manifiesten e implementen recursos legales para impugnar la “Ley Herodes” en Campeche.

