Entre reproches,aprueban en comisiones del Senado reglamento de órgano que sustituirá al INAI

Se estima que este 20 de marzo desaparezca el INAI como parte de la reforma que extinguió 7 órganos autónomos (Archivo/Cuartoscuro)

Entre reproches de la oposición por la opacidad y corrupción que se provocará, las Comisiones del Senado avalaron con 19 votos a favor y 7 en contra la reglamentación del nuevo organismo denominado Transparencia del Pueblo que sustituye al INAI que desaparecerá el 20 de marzo próximo.

El que fue enviado a la mesa directiva del Senado, establece que la Secretaría Anticorrupción a través de “Transparencia para el Pueblo” se encargará de las solicitudes de información y revisará los recursos de inconformidad, además de recibir las denuncias ciudadanas sobre la vulneración del derecho a la información.

“Ya no existe INAI como organismo autónomo, ahora le pides al gobierno la información y si el gobierno no te la quiere dar, acusas al gobierno con el mismo gobierno, ironizó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

Con la desaparición del INAI—agregó-- ahora el gobierno será juez y parte. “El gobierno te responde no te quiero dar la información y si no te parece no te preocupes, puedes apelar esa decisión, vuelve a pedírmela al mismo gobierno”, explicó

La Plataforma Nacional de Transparencia será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Es decir, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la autoridad protectora de los datos personales en posesión de particulares. La oposición advirtió que esto es una concentración de poder y “es como poner al ratón a cuidar el queso”.

“Esto es como un ratón cuidando el queso en pocas palabras, así de grave está, hoy es conveniente esconder lo que no quieren que el pueblo de México sepa”, alertó el senador del PRI, Néstor Camarillo Medina.

Lo más grave de esta iniciativa –agregó--es que se plantea un modelo en el que las mismas oficinas de gobierno se autoevaluen o sean transparentes.

Los senadores del PRI, Rolando Zapata Bello y Néstor Camarillo Medina, calificaron como un retroceso democrático y un golpe a la rendición de cuentas esta reforma .

La iniciativa, impulsada por Morena, contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriendo sus funciones a la Secretaría Anticorrupción.

Zapata Bello lanzó una dura crítica contra la reforma, denunciando que eliminar un organismo autónomo que garantiza el acceso a la información solo facilita la opacidad y el encubrimiento de la corrupción.

Afirmó que esta decisión no responde a la austeridad, sino a una estrategia para impedir la fiscalización independiente y consolidar un modelo de gobierno sin contrapesos.

“No es una simple actualización legislativa, sino una maniobra descarada para consolidar el control del Ejecutivo sobre la transparencia”, advirtió.

Camarillo criticó la hipocresía de Morena. Recordó que en el pasado el partido usó el acceso a la información para denunciar irregularidades de otros gobiernos, pero ahora que está en el poder destruye la transparencia porque le incomoda.

“Cuando gobernaban el PAN y el PRI, ustedes utilizaban el INAI como herramienta de golpeteo mediático. Hoy lo eliminan porque les incomoda”, sentenció.

Morena y sus aliados aseguraron que el nuevo modelo termina con la corrupción registrada en el INAI y recordaron las supuestas irregularidades que se han registrado en ese órgano.

“Revisen el número de viajes que hicieron en el INAI sus funcionarios en los últimos cuatro años, estando en el INAI, con decirles que más viajes que las dos cámaras juntas, los viajes a Amsterdam, Alemania y a Francia ¿A qué iban los del INAI?”, fustigó la presidente de la comisión de Gobernación, la morenista, Lilia Margarita Valdez Martínez

Su compañera, Nora Ruvalcaba Gámez justificó que con ello van a regular la transparencia que no desaparece únicamente cambia y se adscribe a es a nueva secretaría que es de anticorrupción y de buen gobierno.

El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor y 7 en contra y remitido a la mesa directiva del Senado.