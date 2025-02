Sheinbaum reafirma continuidad en inversiones extranjeras en México

Sheinbaum asegura que las inversiones en México continúan firmes La presidenta resalta la confianza de los inversionistas y el impulso a sectores estratégicos (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta, Claudia Sheinbaum, reafirmó hoy que la inversión extranjera en el país se mantiene fuerte y en crecimiento, después de que ayer celebrara en redes sociales que México alcanzó un récord histórico de 36 mil 872 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2024.

En declaraciones de este martes, la mandataria federal subrayó que la llegada de capital extranjero no se ha detenido y que su gobierno continúa fortaleciendo el desarrollo económico con bienestar.

“Fíjense que no ha parado la inversión, ayer lo decía. La semana pasada estuve con tres gobernadores, particularmente del norte del país, aunque obviamente hay inversiones en otras regiones. En Veracruz hay inversiones, estuve en Nuevo León para el Día del Ejército y el gobernador me planteó que no han parado las inversiones. En Durango también hay proyectos que vamos a anunciar”, destacó Sheinbaum.

La presidenta resaltó que la integración comercial con Estados Unidos sigue siendo un factor clave para la atracción de inversiones, especialmente en la industria automotriz. “No hay ningún planteamiento de que aquellas inversiones que ya estaban prometidas se vayan a retirar. Es muy grande la integración comercial con Estados Unidos”, afirmó. Asimismo, expresó su confianza en que cualquier ajuste en la relación comercial con el país vecino no provocará cambios significativos en los flujos de inversión.

Sheinbaum también destacó la necesidad de fortalecer sectores industriales tradicionales y emergentes en México. Mencionó la industria textil, agropecuaria y de muebles como rubros clave para recuperar su producción en el país. “Queremos recuperar la industria textil en México, la agropecuaria y también la industria de muebles. Además, seguimos desarrollando la industria de semiconductores y otros sectores estratégicos”, puntualizó.

En este sentido, la presidenta también se refirió a la industria farmacéutica, la cual, según dijo, sufrió una caída significativa debido a decisiones tomadas en administraciones anteriores. “Antes, para venderle al Gobierno, las empresas debían contar con al menos una fábrica en México. Esa regulación se eliminó, lo que provocó una caída en el PIB de la industria farmacéutica. Ahora buscamos recuperar su producción con esquemas sustentables que generen empleos bien pagados”, explicó.

Sheinbaum reiteró que su gobierno apuesta por una industrialización sustentable, con bajos impactos ambientales y que contribuya al crecimiento económico del país, asegurando que la confianza en México como destino de inversión sigue vigente.