Afirma Gertz Manero que EU no puede aplicar pena de muerte a capos por acuerdos

El "Z40", Caro Quintero y el "Z42" en una composición fotográfica Crédito: Especial

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, mencionó que el Departamento de Estado de Estados Unidos no puede decidir la aplicación de la pena de muerte a los 29 narcotraficantes entregados a la justicia americana, ya que mantienen un acuerdo internacional de que un castigo que no existe en México, no puede ser ejecutado en todas las naciones donde se tiene un convenio.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los 29 capos extraditados, podrían enfrentar la pena de muerte Rafael Caro Quintero ‘El Narco de narcos’, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, Luis Gerardo Méndez “El Tito”, Martín Sotelo, alias “Alder Martin-Sotelo”, José Rodolfo Villarreal Hernández y Andrés Clark.

Hacia las sancionciones que anunciaron las autoridades americanas, Gertz Manero llamó a no hacer hipótesis del futuro de los capos.

“Las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces, nosotros tenemos un acuerdo muy claro, en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción, debe de ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”.

El Fiscal reiteró que la Ley mexicana es la garantía para que Caro Quintero y cinco delincuentes más no sean asesinados.

“Cuando se sujeta una operación a una convención internacional, tienen que respetar las condiciones de esa convención, no hay duda”, subrayó Gertz Manero.a