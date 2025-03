“Aureoles tiene fortuna impresionante; debe estar en la cárcel”, dice Noroña en Sinaloa

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña consideró que el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, debe estar en la cárcel, tiene una fortuna impresionante, es de origen modesto y cabe la duda que haya obtenido esos recursos con todos los cargos públicos que ha tenido.

De gira por Sinaloa, donde promueve ejercer el derecho al voto en la elección a cargos dentro del Poder Judicial, el 1 de junio, el legislador morenista recordó que participó en un acto de cierre de campaña del hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el que comentó que Aureoles Conejo “va a acabar en la cárcel”: ‘la gente reaccionó brincó hasta el techo (de júbilo)’”.

A pregunta de un medio sobre un supuesto reporte estadunidense de la detención de Silvano Aureoles, Fernández Noroña mostró prudencia ante la noticia.

“¿Está confirmado esto. Fue un reporte de Estados Unidos? No quisiera opinar, no quiero irme de boca, pero creo que Silvano Aureoles debe estar en la cárcel, y punto. Silvano Aureoles es un hombre de origen muy modesto, y tiene una fortuna impresionante. No creo que haya eso… Sí fue gobernador, senador, diputado, ha tenido muchos cargos, y no creo que haya hecho eso con esos cargos. No sé”, comentó el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Sobre la elección judicial, Gerardo Fernández Noroña manifestó su confianza que saldrá muy bien, incluso sugirió hacer un simulacro respecto de cómo hacer uso de las boletas ante los miles de cargos que se disputarán a nivel nacional, un total de más de cuatro mil 400 puestos.