Admite Morena no tener votos en Senado para ir por entrada en vigor contra nepotismo en 2027

Los diputados de Morena admitieron que en el Senado no cuentan con la mayoría calificada para aprobar la entrada en vigor contra el nepotismo en 2027, como lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum y que la Cámara alta modificó a 2030.

Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de la bancada morenista en San Lázaro, enfantizó que la Presidenta de México tiene todo el respaldo de los legisladores del partido.

las próximas elecciones. Que México confía en no“Yo quiero decir que estuvimos en pláticas con diferentes fuerzas y grupos parlamentarios para regresar la prohibición del nepotismo al 2027. Sin embargo, después de un análisis político profundo, sabemos que si modificamos el dictamen éste regresará al Senado. Y en el Senado no contamos con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio.Por eso, yo le digo a la presidenta Claudia Sheinbaum que la apoyamos, que la respaldamos, y que también felicitamos a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, porque vamos a modificar los estatutos de nuestro partido para que no pueda haber ningún familiar como candidato a partir del 2027 y a partir desotros, y nosotros vamos a velar siempre por el pueblo de México”, dijo durante el debate de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-electoral en el que se analizó el dictamen a la minuta de la iniciativa contra el nepotismo y la no releección.

Todos los grupos parlamentarios se manifestaron en favor de acabar con estas prácticas que lesionan la democracia.

Movimiento Ciudadano se pronunció por la reforma contra el nepotismo con entrada en vigor a partir de 2027.

PRI, PT, PVEM y PAN mafistaron que darán sus votos a favor, aunque el blanquiazul dijo que la iniciaitiva de Claudia Sheibaum se quedaba corta.