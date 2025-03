Mi hermano senador no debería aspirar a suceder a mi hermano gobernador, es incorrecto: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, consideró que sería incorrecto que su hermando senador Saúl Monreal aspire a suceder a su hermano gobernador, David Monreal, y reiteró su apoyo a la iniciativa de reforma contra nepotismo y la no reelección como la envió la presidenta Claudia Sheinbaum para que su entrada en vigor sea en 2027 y no en 2030, como la aprobó el Senado y toca ahora a la Cámara baja.

Monreal Ávila informó que la tarde de este lunes las comisiones de Puntos Constitucionales y de Politica-Electoral definirán si el dictamen a la minuta del Senado se modifica para dejar en los artículos transitorios su entrada en vigor en 2027 o hasta 2030.

“En el caso del nepotismo, en el caso particular como soy parte de una familia numerosa, donde mi hermano es gobernador y el otro es senador, y uno de ellos aspira a suceder a mi hermano-, diría que no es correcto. Es mi posición personal de que no puedan suceder en el gobierno, ni en ningún puesto político, a familiares. Es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo, las Comisiones dictaminadoras hoy se reúnen a las 5pm. No quiero adelantarme a lo que ellos decidan, pero nosotros tomaremos la decisión como siempre lo hacemos en el grupo parlamentario por mayoría. Y esa posición la llevaremos al pleno camaral. Por eso no quiero adelantarme cómo se votará, en las comisiones más tarde sabremos, a las 5 de la tarde”.