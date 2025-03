Mujeres de Morelos rechazan Aprobación del Aborto en Congreso de Morelos

Las Mujeres de Morelos piden paz y respeto a la vida, aborto no es la solución, sino un problema más, señalan a través de mantas en Cuernavaca. — En distintos puntos de Cuernavaca, capital de Morelos, colectivos de Mujeres manifestaron su rechazo a la posible aprobación del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

A través de mantas colocadas en avenidas de amplia circulación vehicular, denunciaron a los diputados locales por imponer lo que consideran “el asesinato de niños y niñas por nacer”, que ha sido llamada “Ley Herodes del cártel del aborto”.

Las manifestantes señan en sus textos que la iniciativa “vulnera la vida del no nacido, y también atenta contra la salud de las mujeres”.

Destacaron que Morelos ocupa el octavo lugar a nivel nacional en mortalidad materna, según el informe "¿Cómo reducir la mortalidad materna en México?" del Melisa Institute, en poder de Crónica.

Preocupación por Salud Materna en Morelos

El estudio, elaborado también por la Duke University, The University of Utah, The University or North Carolina, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revela que las principales causas de muerte materna en Morelos son la hipertensión gestacional, eclampsia y toxemias del embarazo, en el 33 por ciento de los casos.

La hemorragia obstétrica es responsable del 19.4 por ciento de muertes, mientras que enfermedades preexistentes al embarazo causan el 17.3 por ciento de los fallecimientos de las madres.

Las Mujeres de Morelos expresaron su petición para reforzar las estrategias de salud para reducir estos indicadores, antes de considerar la legalización del aborto.

“No más asesinatos de niños inocentes e indefensos en el vientre de sus madres”, indicaron en sus mensajes.

Llamado a Legisladores

Las activistas exigieron a los diputados votar “con el corazón a favor de la mujer y de la vida”, insistieron en que “el aborto es el mayor destructor de la paz”.

Sus mensajes son visibles este lunes en zonas de alto tránsito de Cuernavaca, como la Avenida Plan de Ayala, la Glorieta de la Paloma y el Puente Cuauhnahuac.

El debate sobre la despenalización del aborto en Morelos genera reacciones encontradas en la opinión pública y el Congreso local.

Se espera que la discusión continúe en los próximos días con la participación de distintos sectores de la sociedad, en el contexto del Día de la Familia.

Mujeres de Morelos rechazan Aprobación del Aborto en Congreso de Morelos