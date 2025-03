Día de furia en llamado a la unidad en el Senado; llueven descalificaciones entre Morena y PAN

Senado de la República Crédito: Especial

La presentación de un posicionamiento del Senado contra los aranceles del 25% que aplicó Donald Trump a México desató una guerra de acusaciones y señalamientos entre Morena y la oposición, quienes replicaron que no es a través de marchas como se enfrentará esta crisis comercial con Estados Unidos.

El clímax llegó cuando la panista Lily Téllez acusó a los morenistas de “narco políticos” o “morenarcos” y los responsabilizó de esta crisis autogenerada por su alianza con el crimen organizado.

“¡Basta de insultos!, reclamó molesto el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

“Se está envileciendo el debate en este Senado…”, fustigó.

“No sea Lloroña…”, replicó Lily Téllez en alusión al apellido de Fernández Noroña lo que provocó el reclamo de la bancada morenista contra la panista.

“No vamos a permitir que le digan lloroña al presidente del Senado ni que se refiera a nosotros como narco políticos sin presentar pruebas”, atizaron las senadoras Guadalupe Chavira y Martha Lucía Micher.

Desde un principio el posicionamiento provocó el rechazo de la oposición al acusar que no fueron tomados en cuenta para la redacción de este documento.

“Quieren unidad nacional y ni siquiera toman en cuenta a la oposición, no nos mostraron el documento”, acusó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

Fernández Noroña consideró que frente a este escenario no debería regatearse la unidad nacional.

“Los empresarios no están regateando, los sectores económicos no lo están regateando, se está convocando a una gran concentración el domingo donde va a dar a conocer las medidas de respuesta la compañera presidenta Claudia Sheinbaum y creo que deberían respaldar”, demandó.

La oposición reprochó la falta de una estrategia concreta para hacer frente a esta decisión unilateral de Estados Unidos.

“Aquí no podemos jugar a la política y a las ocurrencias, a mí lo del domingo se me hace un acto partidista complicado, que yo creo que no va a enviar un buen mensaje de diálogo, de coordinación, de cooperación”, fustigó el priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

“¿Cuál es el plan? Es que el tema es que no sabemos ¿Cuál es el plan? No sabemos, no nos han presentado una estrategia”, agregó.

Fue un día de furia, donde Morena y la oposición cruzaron descalificaciones y señalamientos en una sesión donde se planteó respaldar un posicionamiento de unidad nacional ante los aranceles de Trump a México.

“Fue un día de conflicto y descalificaciones…”, resumió la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García.