Diputadas reprochan ”no llegamos todas"; ni un solo legislador habló contra violencias hacia mujeres

En la sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el pleno de la Cámara de Diputados, en la que los legisladores hombres decidieron no participar, las asambleístas federales de todos los partidos advirtieron que la lucha de este sector no acaba, pues queda por delante combatir la brecha salarial, lograr la igualdad sustantiva y acceder a la justicia. Coincidieron en que el 8 de marzo -8M- es un día para nombrar cada violencia, para nombrar cada desigualdad y los logros obtenidos hasta ahora no son ni una concesión ni ningún favor.

Y sin dar nombres, pero dirigida a líderes de la bancada de Morena, la emecista Anayeli Muñoz Moreno cuestionó: “Por cierto, quiero aprovechar para preguntarle a esos hombres por qué les molesta, por ejemplo, hasta que se pueda crear un grupo plural entre mujeres diputadas. No necesitamos su premiso. ¿Y saben por qué es importante para nosotras crear redes? Para seguir avanzando en el ejercicio de nuestros derechos”, expresó.

También de MC, Paola Longoria López, racquetbolista y máxima ganadora de medallas de oro, dijo que al 8M hay que ponerle los logros que con el tiempo las mujeres hemos conquistado, a pesar de vivir en una sociedad que encontró en el machismo, una forma de vida que lacera, lastima y humilla a la mujer por considerarla inferior al hombre.

“Estos logros han sido resultado de una constante batalla que ha costado vidas de hermanas que pelearon contra un sistema nefasto que se resiste a desaparecer. Por lo que es necesario jamás olvidar a aquellas que con el paso del tiempo nos han abierto las puertas en todos los sectores, pero, sobre todo, en todas las actividades. Y que de esa misma manera nos abrieron su corazón para demostrar que nuestro futuro sí está en nuestras manos”.

Longoria López destacó que las mujeres enfrentamos brechas salariales, barreras para el emprendimiento y la falta de reconocimiento a nuestro trabajo, especialmente en el hogar: “Exigimos una economía que nos valore y nos impulse, que nos reconozca y que no nos límite”.