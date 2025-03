Frentes fríos y olas de calor azotarán el territorio mexicano este miércoles

La Cuidad de México registrará temperaturas de entre 25 y 12°. CIUDAD DE MÉXICO, 04MARZO2025.- Dos personas intentan cubrirse del sol utilizando una chamarra. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Durante esta primera semana de marzo el territorio mexicano se verá azotado por diferencias de climas muy drásticos según la región del país pues se esperan afectaciones por el frente frío número 31 y una ola de calor que se irá exponiendo conforme se acerque la llegada de la primavera.

El Servicio Meteorológico Nacional, informó que la zona del oriente del Golfo de México y la Península de Yucatán tendrán lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo, ocasionadas por el frente frío número 31, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; Baja California, Puebla y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos; mientras que habrá lluvias aisladas en el Estado de México, Tlaxcala y Campeche.

En gran parte del territorio continuará un ambiente caluroso que va de los 35° a los 45° C debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sureste de México y al bajo contenido de vapor de agua mantendrán baja probabilidad de lluvia y ambiente caluroso.

Los estados que tendrán temperaturas de 30 a 35° C son Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, sureste del Estado de México, Veracruz y Tabasco.

Se registrarán temperaturas de 35 a 40° C en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, suroeste de Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las máximas temperaturas del día las tendrán Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca.

Otro frente frío estará ingresando a Baja California ocasionando bajas temperaturas en de -15 a 10° C en zonas montañosas de Durango; -10 a -5° C en zonas montañosas de Chihuahua, -5 a 0° C en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Zacatecas; 0 a 5° C en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

La capital del país registrará temperaturas máximas de 25° C y mínimas de 12° C, sin probabilidades de lluvias, con vientos que serán de dirección variable de 10 a 30 km/h con rachas de 45 km/h.