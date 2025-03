Disposición del gobierno a dialogar con magisterio a reforma a ley del ISSSTE

Maestros La Presidenta Sheinbaum señaló que no se aprobará la reforma a la Ley del ISSSTE, sin el consenso de las y los maestros (La Crónica de Hoy)

Hay disposición del gobierno federal de reunirse con el magisterio del país a fin de que las y los maestros conozcan la reforma a la Ley del ISSSTE, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera de este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal resaltó que no se aprobarán dichas reformas sin el consenso de las y los maestros, quienes, precisó, lo que piden es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que tiene que ver con el cambio profundo que se realizó al régimen de pensiones.

“Nosotros estamos trabajando con ellos, el tema es el recurso que se requeriría para poder abrogar completamente esa ley, pero por supuesto que queremos mejores pensiones y condicioens para las y los maestros”, por lo cual, se han establecido mesas de trabajo tanto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al respecto, recordó que la propuesta de su gobierno es la de disminuir dicha ley tiene que ver con disminuir, condonar créditos del Fovissste que era para beneficio del magisterio, lo cual no fue planteado adecuadamente, “o informado adecuadamente, no desde el gobierno, sino que no hubo suficiente información y a lo mejor se malentendió.

“Que sepan que no vamos a hacer nada en contra de las maestras y los maestros de México, al revés, lo que queremos es seguir trabajando conjuntamente para mejorar sus condiciones de vida, laborales y salariales”.

Cuestionada respecto a la posibilidad de un paro nacional magisterial, la presidenta rechazó lo anterior, al tiempo que estableció que “no hay ninguna necesidad, claro que están en su derecho, pero no hay ninguna necesidad”, y subrayó que se van a reunir con la secretaria de Gobernación y reiteró incluso, su disposición a reunirse ella con los maestros directamente “para poder explicar lo que se planteaba que era en relación al Fovissste y como estamos trabajando para mejorar las condiciones de jubilación”.