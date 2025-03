Ebrard: hay un portafolios de inversiones por 217 mmdd

Inversiones en México por casi 7 mmdd En la conferencia mañanera se anunciaron inversiones de dos empresas por casi 7 mmdd para el presente año

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón resaltó que en el país se tiene un portafolios de inversiones proyectado por empresas que han externado sus compromisos de inversión por 217 mil millones de dólares.

Señaló lo anterior, en durante su intervención en la conferencia mañanera de este viernes, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en e marco del anuncio de inversión para este año, por, alrededor de 7 mil millones de dólares por las empresas Sempra Infraestructura por 3,550 millones de dólares con dos proyectos en Baja California y Mercado Libre con 3,400 millones de dólares, ambas para el presente año.

En este sentido, Ebrard Casaubon enfatizó la importancia del anuncio de dichas inversiones, lo cual significa, subrayó que “a pesar de estas cuestiones de los aranceles, van a continuar (ambas empresas) con su inversión en México es una inversión gigante de casi 7,000 millones de dólares”.

Ello, abundó, es muchísimo dinero (si se multiplica a un tipo de cambio en 20 pesos por dólar), “seguimos adelante con las inversiones del portafolio que se había venido trabajando en los últimos meses y aquí está el resultado vamos a seguir adelante con confianza y respeto, y van a seguir invirtiendo en México.

En su oportunidad, la presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó la fortaleza de la economía de México, lo cual se reflejó en el tipo de cambio, ya que pese a que se anunciaron el incremento de los aranceles en un 25% “sí hubo una pequeña devaluación, pero fue de centavos, ni siquiera llegó a los 21 (pesos por dólar)”, que habla de la confianza que en la economía mexicana.

Además, agregó, al anunciar que no va a haber aranceles obviamente se abren nuevamente una oportunidad muy grande para la inversión en el país, porque, sí, mucha de esa inversión tiene que ver con el mercado interno y exportación, pero si se va a invertir para exportar y no hay aranceles, el tratado abre muchas posibilidades, y aunque se busca privilegiar de manera importante la inversión, no sólo es para el caso de las exportaciones, sino para fomentar el mercado interno y disminuir importaciones de otros lados del mundo particularmente de Asia.