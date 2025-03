No se ha solicitado la entrega de ningún político con vínculos con el narcotráfico

Presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera Estados Unidos no ha solicitado la entrega de ningún político o ex político con vínculos con el narcotráfico, señaló la presidenta Sheinbaum

En el marco de las negociaciones de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, no se ha solicitado la entrega de ningún político o ex político mexicano que esté siendo investigado por vínculos con el narcotráfico, aseveró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada al respecto, durante la conferencia de prensa mañanera de este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal estableció que no se ha hecho solicitud alguna en ese sentido, incluso después de que México extraditó a 29 capos del crimen organizado a las autoridades de aquel país.

En este mismo sentido, rechazó tal solicitud, aún incluso, en el caso específico del ex presidente Felipe Calderón, luego de que quien fuera su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, ya fue sentenciado, precisamente en Estados Unidos, por narcotráfico crimen organizado, estableció, no ha habido ninguna solicitud de ese tipo “no, que tenga conocimiento”.

Consultada específicamente en el sentido de que si el gobierno de Estados Unidos hiciera una solicitud de ese tipo respecto a algún político mexicano, la mandataria resaltó que son decisiones que se toman, pero no por el gobierno, sino por un fiscal o por un caso en particular”, al tiempo que pidió no adelanta nada al respecto.

Enfatizó que “todo lo que ha querido levantar desde hace tiempo, que el narcopresidente, la narcocandidata, no tiene ningún sustento, ninguno, absolutamente ninguno”.

“Entonces, por lo mismo, pues, si hay una investigación, pues tiene que hacerse la investigación. Y no la hace el gobierno, la hacen las fiscalías. En el caso de México, pues, es una fiscalía autónoma”, agregó.

La jefa del Ejecutivo federal, reconoció que en la última llamada telefónica que sostuvo con el presidente Trump ya no tuvo oportunidad comentar respecto del comunicado de la Casa Blanca del pasado 3 de marzo respecto a los señalamientos de la Casa Blanca, en el sentido de que el gobierno de nuestro país tiene algún tipo de alianza con los cárteles, pero lo hizo en la vez anterior que habló por teléfono con el mandatario estadunidense.

Subrayó que los acuerdos que ha alcanzado con Trump dan cuenta de que el gobierno estadounidense ha reconocido que no hay tal alianza y reiteró que tales afirmaciones no tienen sustento.

“Yo se lo planteé en la tercera llamada, porque ya lo habían publicado. Lo que es un hecho es que si hay una negociación, hay un acuerdo, hay reconocimiento incluso, pues el comunicado de la Casa Blanca no tiene mucho fundamento, porque si hay un acuerdo entre la presidenta y el presidente de Estados Unidos, pues, digamos, tácitamente se está reconociendo que no hay este tema. De todas maneras, nosotros vamos a seguir defendiendo la soberanía de México”, sostuvo.