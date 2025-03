Pausa arancelaria “no hubo negociación en lo oscurito”

La mañanera de la Presidenta Sheinbaum La presidenta Sheinbaum aseveró que no hubo negociación "en lo ocurito" con Estados Unidos para lograr la pausa arancelaria del 25%

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que en el acuerdo para posponer la pausa arancelaria del 25% a productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos, “no hubo negociación en lo oscurito”, con su homólogo estadunidense Donald Trump.

Consultada al respecto en la conferencia de prensa “La Mañanera de Pueblo”, la mandataria, aseveró que todo se dio en un marco de respeto mutuo y de las soberanías de ambos países.

“No es que haya una negociación en lo oscurito, lo que hubo fue una plática… Hay resultados en seguridad y vamos a seguir trabajando, colaborando en el marco de un acuerdo general que se logró la semana pasada en Washington”, donde participó el gabinete de seguridad.

“Es muy importante, yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo... Nosotros no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no. Lo que hubo fue una plática de decir: ‘a ver, hay resultados en seguridad’”, enfatizó Sheinbaum, al tiempo que resaltó que la pausa arancelaria “no la logró la Presidenta, lo logramos todos los mexicanos y mexicanas, este respeto a nuestro país”.

Continuará cooperación en muchos temas de alcance binacional

Con Estados Unidos, dijo se mantendrá la colaboración y cooperación en diversos temas: migración, seguridad y muchos otros temas de alcance binacional.

Ante la pregunta específica en el sentido de que si Estados Unidos es un socio confiable, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que “el tema central”, es que se logró alcanzar un acuerdo muy respetuoso.

En materia de seguridad, recordó que hay resultados y acciones con el objetivo, no sólo de que no llegue el fentanilo a los Estados Unidos, sino por la responsabilidad que ella tiene con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tiene que ver con la justicia.

“Vamos a seguir trabajando, colaborando en el marco de un acuerdo general que se logró en una reunión en Washington la semana pasada”, en la que participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos.