Conmemora Armenta el Día de la Mujer con la recuperación de espacios públicos en Puebla

Trabajo Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. (Especial)

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, señaló que en el marco del Día Internacional de la Mujer se les conmemora trabajando con ellas y destacó la importancia de su inclusión en la política y en la sociedad en general.

Al encabezar la décima Faena Comunitaria de la semana número 12 de la administración, en el Parque el Pinal, Armenta llamó a las y los poblanos a rescatar la magia que tiene Puebla mediante la faena, y aseguró que en el humanismo mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, saben servir poniendo el ejemplo.

“En la 4T estamos obligados a cumplir con los principios de trabajar, honrar, no mentir, no robar y no traicionar, pero es no traicionar los principios, y tenemos que poner el ejemplo, porque ser gobernador, presidente municipal o diputada no nos hace más que los otros”, puntualizó Alejandro Armenta.

Al realizar trabajos de pintura en banquetas y guarniciones, así como poda de pasto y deshierbe, el mandatario poblano mencionó que la faena no es solo una actividad física, también puede ser una participación intelectual. “Un maestro nos puede dar una clase de poesía, puede orientar a jóvenes, a las y los niños, una persona si tiene discapacidad nos puede enseñar canto, pintura, solo es tener voluntad y amar a Puebla.” afirmó.

María Luisa Romano, habitante de Teziutlán, reconoció que el embellecimiento de espacios públicos favorece a las familias que ahí acuden y a quienes practican algún deporte, además motiva la participación social.