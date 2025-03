Hoy es #8M y mi lucha tiene nombre, rostro y heridas que aún duelen. (El violeta tiñe en Uruguay un 8M enturbiado por un paro sindical/EFE)

Luché para salir de una relación que me rompió en todos los sentidos: emocional, psicológica, económica, física y legalmente. Luché por justicia. Luché porque entendí que si no alzaba la voz, la historia se repetiría. Luché para que mi hija no heredara el miedo, sino la certeza de que su madre nunca se rindió.

Pero luchar no debería ser una cuestión de sobrevivencia. No debería ser necesario enfrentar juicios interminables para que una niña reciba lo que por derecho le corresponde. No debería ser normal que un agresor pueda seguir manipulando el sistema para evadir consecuencias. No debería ser aceptable que tantas mujeres sigamos peleando con procesos desgastantes que parecen no tener fin.

Hoy, más que nunca, grito que la violencia no termina con la separación. Se transforma, se disfraza, se extiende en tribunales, en amenazas, en la incertidumbre económica, en la revictimización del sistema. A eso le llaman violencia post-separación y sigue arrebatando vidas, sueños y dignidad.

Por eso hoy exijo, desde mi historia y desde la de tantas, un sistema que no tolere, que no postergue, que no dude. Porque si la justicia llega tarde, deja de ser justicia.

Hoy va por mí, por mi hija, por cada mujer que aún está atrapada en el laberinto de la violencia. No estamos solas. No nos callamos. No retrocedemos.

💜✊ #8M #JusticiaParaTodas #NiUnaMás