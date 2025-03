Falta por resolverse los aranceles al acero y aluminio mexicanos

Presidenta Claudia Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que aún falta por resolverse el tema de aranceles al acero y aluminio que se exporta a Estados Unidos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que todavía falta por ver qué sucede con el tema de imponer aranceles (del 25%) a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos de acero y aluminio.

Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, viajará esta misma semana, para entrevistarse con su contraparte estadunidense, el titular del Comercio, Howard Lutnik.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este lunes, la jefa del Ejecutivo Federal señaló: “vamos a ver qué pasa mañana (este martes) con el acero y el aluminio que también es un tema que habían planteado (el presidente estadunidense Donald Trump)”.

Enfatizó también la necesidad de que en el marco de la comunicación de alto nivel que se ha establecido entre ambos gobiernos, se debe ver “cómo nos seguimos apoyando”.

Vernos como complementarios, no como competidores

Al respecto, la presidenta Sheinbaum reiteró la importancia de que México, Estados Unidos y Canadá se vean más como complementarios y no como competidores, ya que, refirió “por cada inversión que hace una empresa de Estados Unidos en México y se crean en México 131 empleos, en tanto que, en Estados Unidos en contraposición se generan 333 empleos”.

Lo anterior demuestra que no es tan cierto eso de que si se invierte aquí (en México) ya no se invierte allá (en Estados Unidos), y reconoció que si bien es cierto que cada uno de los dos países quiere inversión en su nación, el asunto, insistió, es no vernos como competencia, sino como complemento.

Ampliar integración a Centroamérica

La presidenta Sheinbaum Pardo, resaltó que el ex presidente López Obrador planteó, incluso, que la integración no sólo fuera entre los tres países de Norteamérica, sino ampliarlo a Centroamérica por ejemplo y puede seguirse ampliando hacia todo el continente.

“Si hubiera mayor integración no habría ninguna región del mundo que nos compitiera”, por lo que reiteró su contento, por la nueva pausa arancelaria unilateral que se pretendía aplicar a México, ya que, insistió, el acuerdo comercial fortalece las economías de sus países integrantes.