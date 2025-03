Gasolineros de siete estados, los únicos por encima de precio límite acordado para la gasolina

En siste estados la gasolina Magna sigue por arriba de los 24 pesos por litro (Archivo/Cuartoscuro)

Doce días después de la firma del pacto de la presidenta Claudia Sheinbaum con los gasolineros del país para mantener durante los próximos seis meses el precio de la gasolina regular o Magna en 24 pesos el litro, en siete de los 31 estados del país y la Ciudad de México el costo del combustible supera el precio acordado, destaca este lunes el reporte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) e información de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El reporte presentado este 10 de marzo por ambas dependencias destaca que en 25 estados del país, los empresarios gasolineros se han sumado de manera voluntaria con el acuerdo signado el pasado 27 de febrero con la Jefa del Ejecutivo Federal a no elevar en más de 24 pesos el litro de la gasolina Magna.

En los estados donde aún se registra el precio de la gasolina regular por arriba de los 24 pesos es en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas y Chihuahua, donde el costo por litro se ubica entre los 24.49 y los 25.49 pesos por litro.

En tanto, en las 25 entidades restantes en las principales ciudades el precio por litro del combustible regular oscila entre los 22.90 pesos y los 23.99 pesos.

Tras el acuerdo para poner en 24 pesos el tope del precio de litro de gasolina Magna, el combustible registró una caída promedio nacional de 1.18%, es decir, una disminución de 0.28 pesos por litro, según datos de la consultoría PetroIntelligence.

Se mantiene vigente la supervisión de litros completos en estaciones de servicio del país (Archivo/Cuartoscuro)

“Los precios diarios promedio reflejan el impacto del pacto voluntario, pues se observó que durante la semana del 24 de febrero al 2 de marzo los precios promedio se mantenían por encima de los 24 pesos por litro, sin embargo, el promedio del día 3 de marzo, fecha oficial en la cual dio inicio la iniciativa, fue de 23.97 pesos por litro”, detalla el análisis.

El compromiso de empresarios gasolineros ha dado mejores respuestas conforme avanzan los días, como destaca un reporte del Ingeniero Químico y especialista en temas de energía, Ramses Pech, quien destaca que el pasado 4 de marzo, al menos en 17 estados del país el precio de la gasolina regular superaba los 24 pesos y los 15 restantes se mantuvo por debajo del precio acordado.

Casi dos semanas después del pacto entre la presidenta Claudia Sheinbaum con los gasolineros, ya son 25 estados del país que reportan el precio de la Magna por debajo de los 24 pesos, en tanto que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas y Chihuahua la gasolina Magna sigue por arriba de lo acordado.

Aunque no es obligatorio el compromiso, este fue firmado el pasado 27 de febrero en Palacio Nacional por los directores y representantes de las empresas gasolineras: Grupo Hidrosina Plus S.A.P.I de C.V; Combustibles y Refinados Burgos S.A. de C.V; Servicio Fácil del Sureste S.A. de C.V; Grupo Gazpro; Distribuidora Central de Diésel de Vallarta S.A de CV; Petrodiésel del Centro S.A. de C.V; México S Comercial SA de C.V; Petromax SA de C.V; Petroplazas S.A. de C.V; Syner Go S. de R.L de CV; Distribuidora de Diésel Río Pánuco S.A. de C.V; Petro Industrial SA de CV; Grupo Ferche S.A de C.V; Estación Piru S.A. de C.V; Grupo Energiamas S.A.P.I de CV y Servicons Gasolineros de México SA de CV.

Al término de este acuerdo, se evaluará sin en septiembre próximo se amplía este pacto o se buscan otras medidas para no afectar la economía que generan los incrementos en los combustibles.