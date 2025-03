Gobernador Lemus, en contacto con Harfuch y Gertz Manero por los crematorios

Secretario Omar García Harfuch en la mañanera El secretario Omar García Harfuch señaló que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha establecido comunicación con él y la FGR, por los crematorios clandestinos hallados en aquella entidad

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Omar García Harfuch sostuvo que se ha establecido contacto con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en relación al hallazgo del crematorio clandestino ubicado en Teuchitlán.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el mandatario estatal ha establecido contacto, tanto con el secretario García Harfuch, como con la Fiscalía General de la República (FGR).

“El gobernador, hay que decirlo, también está en esto. Está en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso”, externó.

Respecto a las diligencias que se realizaron el año pasado, la mandataria señaló que se tendrá que esclarecer si hubo una posible omisión por parte de las autoridades jaliscienses.

Cuestionado respecto a si se ha tenido un incremento en el número de denuncias anónimas por sitios como el crematorio clandestino recién encontrado, el secretario García Harfuch que no ha habido tal situación, y sólo refirió el caso de Chihuahua que hubo hallazgo de fosas, “pero no como lo que se encontró el Jalisco, no se había tenido ninguna denuncia de presuntos crematorios”.

Durante su intervención en la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, García Harfuch fue consultado respecto a tendencias en redes sociales (particularmente a través de Tik Tok), que buscan el reclutamiento de jóvenes en grupos delincuenciales con engaños de oferta laborales.

Al respecto, el secretario de Seguridad puso como ejemplo que el año pasado en una detención de presuntos delincuentes que se llevó a cabo en el estado de Querétaro, en donde hubo un homicidio en un restaurante, y una de las víctimas mortales era parte de un grupo delictivo en Jalisco “y hacía cierto reclutamiento vía redes sociales, Facebook, etcétera”.

Constante detección de cuentas de falso reclutamiento laboral

En este mismo sentido, refirió que desde la Ciudad de México -en la administración de Sheinbaum Pardo, entonces como jefa de gobierno-, y ahora desde el gobierno Federal constantemente se están detectando cuentas y se están dando de baja, “es un trabajo que se hace continuo entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, a través de su división científica que se encargan de dichas labores de investigación para desactivar las cuentas cuando se trata de casos reales de actos ilegales.