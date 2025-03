Busca Noroña deslindar a la 4T del caso Rancho Izaguirre; acusa a oposición de sacar raja política

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña salió en defensa del gobierno federal en caso del capo de exterminio en Jalisco (Mario Jasso)

Ante las criticas sociales y de la oposición por las omisiones en el caso de los campos de exterminio de Teuchitlán Jalisco y Reynosa Tamaulipas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, , salió en defensa del gobierno federal y fustigó a la oposición a quien acusó de pretender sacar raja política de este caso.

Defendió que la Guardia Nacional fue la responsable del aseguramiento del rancho Izaguirre, donde se realizaron estos hallazgos, pero omitió señalar el papel de las madres buscadoras.

Dijo que la oposición suele aprovechar este tipo de tragedias para desacreditar los avances del gobierno federal.

El senador de Morena también repartió culpas y cuestionó el papel de los gobiernos de Jalisco y de Teuchitlán en la supervisión de la seguridad local luego de que no revelaron estos hallazgos durante el cateo que realizaron en septiembre del 2024.

Fernández Noroña rechazó las críticas que insisten en un cambio de estrategia en materia de seguridad y respaldo el discurso oficial de que las cifras muestran una disminución en homicidios dolosos.

Según afirmó, esta tragedia no quedará impune y reconoció la libertad de la ciudadanía para manifestarse, en referencia a la jornada de luto nacional convocada para este sábado en el Zócalo.

“Entonces, yo creo que la oposición no se encuentra, no sabe ser oposición, no ha podido replantearse cuál debe ser el rumbo. Entonces sigue con su golpeteo habitual y con sus mentiras, y con su doble moral y su hipocresía. Entonces yo creo que así lo van a tener muy difícil, pero bueno, tienen el eco en los medios, pero no tienen el eco en la gente”, aseguró.

El presidente del Senado reconoció que lo sucedido en Teuchitlán lo horroriza pero rechazó que se pretenda meter a Morena “en el mismo costal”.

“Yo creo que se va avanzando y que además eso no va a quedar impune”, dijo.