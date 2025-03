Descarta Fernández Noroña posibilidad de incineración clandestina en rancho Izaguirre

Fernández Noroña califica de "miserables" a medios y a la derecha que han orquestado --según dijo--campaña por los hechos del rancho Izaguirre (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO/Graciela López Herrera)

Aún antes de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informe los resultados de la investigación en el rancho Izaguirre en Jalisco, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó la posibilidad de que en ese lugar se haya registrado la incineración clandestina de víctimas de la delincuencia organizada.

De hecho aseguró que la temperatura que se necesita para quemar los cuerpos es de mil grados centígrados.

“El crematorio que se requiere para hacer esa operación no es cualquier cosa”, señaló.

Fernández Noroña denunció que hay una campaña orquestada por la derecha y los medios de comunicación incluso en su contra para acusarlo de falta de empatía con los familiares y los acusó de “miserables”.

“Traen un pinche campañón (…) para tergiversar, intrigar, plantear que hay de parte nuestra falta de empatía, falta de compasión. Son unos miserables, eso es lo que son, unos canallas, unos verdaderos personas carroñeras que no les importa el pueblo”, arremetió

Asimismo consideró irresponsable el pretender “siquiera insinuar” que la 4T “tiene algo que ver” en esto.

“Insinuar siquiera que el gobierno actual tiene algo que ver es irresponsable y quieren alentar alguna incursión, es que pues ellos estarían felices de que nos pudiera tirar, ya que ellos no pueden, desde fuera. (…) No podrán porque nuestro gobierno está trabajando para combatir tanto la inseguridad como la impunidad y esto se va a caer, lo que haya de mentira se va a caer, la verdad saldrá a la luz, no quedará impune lo que haya allá sucedido”, sostuvo.

En su video charla en redes sociales, el legislador de Morena comparó los hechos de Ayotzinapa y las supuestas inconsistencias de los procedimientos para desaparecer los cuerpos en ambos casos.

“¿Cómo quemas cuerpos al aire libre si se requieren mil grados y cómo evitas que desde los satélites puedan ubicar que está generándose un proceso de esa naturaleza?, con llantas, además decían en el caso de los normalistas, con llantas, o sea, pues cualquiera que haya quemado una llanta sabe de la humareda que eso genera. Acá hay un hoyo, el que dicen era el espacio para la cremación, un hoyo en la Tierra para deshacer ese número de cuerpos a mil grados, digamos que es una hipótesis discutible, digamos que es controvertida”, recalcó

Fernández Noroña denunció que hay una campaña orquestada por la derecha para culpar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, responsabilizarlo de lo ocurrido en el rancho Izaguirre y acusarlo de insensibilidad ante la desaparición de personas para alentar una intervención de Estados Unidos en nuestro país.

Fernández Noroña afirmó que la derecha está perdiendo espacios y cada vez se achica más, por eso emprende este tipo de campañas negras.

“Pues es lo que les queda, ya van a perder el Poder Judicial, les queda el dinero y los medios, también ahí vamos a tener que llegar, tenemos que ir obligándolos a que sean decentes, a que sean serios, a que luchen en buena lid, no con sus intrigas”.