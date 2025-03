La Muestra Viaja: innovación en salud pública en México

IMSS-Bienestar implementa "La Muestra Viaja" para acercar la salud El programa elimina la necesidad de traslados y facilita el acceso a estudios médicos, mejorando la atención a millones de mexicanos

En la conferencia matutina, Alejandro Svarch Pérez, director General de IMSS-Bienestar, destacó el avance de la estrategia La Muestra Viaja, un programa que busca transformar la atención médica en México y poner al alcance de millones de personas estudios de laboratorio sin necesidad de desplazamientos largos.

El programa surge como una respuesta a la necesidad de reducir costos y traslados innecesarios para los pacientes. En lugar de trasladarse hasta grandes unidades de salud o centros especializados, los pacientes pueden realizarse estudios en sus unidades más cercanas. “Cada muestra que viaja es un paciente que no necesita trasladarse, es un paciente que no se forma, es un paciente que no tiene que regresar por sus resultados”, señaló Svarch.

La iniciativa, que ya está en operación en el Estado de México, tiene como objetivo aprovechar la infraestructura y capacidades del IMSS-Bienestar y sus aliados estratégicos, como Correos de México. A través de este programa, más de 600 centros de salud en el Estado de México están conectados para tomar las muestras que serán enviadas a uno de los 11 laboratorios especializados de la institución. En lugar de que los pacientes deban viajar largas distancias para recibir los resultados, estos se envían de manera digital directamente a sus teléfonos móviles.

Svarch Pérez aprovechó la oportunidad para agradecer el esfuerzo conjunto con Correos de México, destacando el protocolo de seguridad implementado para el traslado de las muestras, que incluye embalajes especializados y motocicletas con personal capacitado. Además, se garantizó que los resultados sean confiables, gracias a la alta tecnología de los equipos utilizados en los laboratorios de IMSS-Bienestar.

Con más de 9 millones de personas sin seguridad social en el Estado de México beneficiándose de este programa, Svarch Pérez enfatizó que La Muestra Viaja es una solución efectiva para acercar los servicios de salud de calidad a las poblaciones más vulnerables, eliminando barreras geográficas y económicas. Además, anunció que el programa se expandirá en 2025 a Colima, Veracruz, Ciudad de México y, eventualmente, al resto del país.

Este avance forma parte del compromiso del Gobierno de México por garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. El programa contempla la realización de 30 estudios de laboratorio gratuitos, que incluyen pruebas comunes para detectar enfermedades como diabetes y otras condiciones de salud.

“La muestra viaja” refleja un cambio de paradigma en la prestación de servicios públicos de salud en México, al hacer uso de la tecnología y la infraestructura existente para transformar la atención médica, reduciendo costos y tiempos de espera para los pacientes.