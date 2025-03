México llora a sus desaparecidos, mientras la 4T busca proteger su narrativa, fustiga PRI

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno advierte a Morena y el gobienro federal que la realidad es implacable y no pueden maquillar las cifras de homicidios dolosos

La dirigencia nacional del PRI recriminó la estrategia del gobierno federal para tratar de minimizar los hechos registrados en el llamado campo de exterminio en el rancho de Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco y rechazó que se trate de una campaña negra en su contra como asegura la presidenta Claudia Sheinbaum pues la realidad –dijo--es que “México llora a sus desaparecidos” mientras la 4T busca proteger su narrativa.

“Familias rotas, madres buscando entre la tierra los restos de sus hijos, pueblos enteros viviendo con miedo. ¿Y el gobierno? Calla, niega y minimiza. Mientras el pueblo de México llora a sus desaparecidos, ellos protegen su narrativa”, aseveró el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

El Gobierno de México acusó este martes a la oposición de impulsar una campaña de 20 millones de pesos a través de bots en X para atacar a la 4T usando el caso del narcorrancho de Teuchitlán, Jalisco.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum se expuso un informe que analiza el impulso a los hashtags de #NarcoPresidenteAMLO y #NarcoCandidata, donde se estimó el supuesto costo pagado para ello.

El líder tricolor recalcó que “ojalá los campos de exterminio recién descubiertos fueran mentira, una campaña negra, como dice el gobierno y su bola de paleros”.

Sin embargo—agregó—no lo son y en cambio son la realidad más dolorosa y cruel de un país que se les ha desmoronado en las manos.

“¡Ya basta! No podemos normalizar esta tragedia. México necesita un gobierno con agallas, que enfrente el problema con firmeza y sin rodeos”, estableció

Desde sus redes sociales, Alito advirtió que a México “ no lo van a salvar los cobardes ni los que se esconden detrás de excusas”.

“ Lo vamos a levantar quienes no nos rajamos y estamos dispuestos a luchar hasta el final”, sostuvo

En otro mensaje, Alito criticó la intencionalidad del gobierno federal de maquillar las cifras de homicidios dolosos en el país y acusó que la realidad en México es implacable pues la violencia en el país está fuera de control.

“13,458 homicidios. No importa cuánto intenten maquillarlo, la realidad es innegable: la violencia en México está fuera de control. Cada día, más personas pierden la vida, y en lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno sigue buscando a quién culpar.”, reprochó

Dio que lo más grave es la indiferencia y lamentó que no hay estrategia clara ni resultados y, peor aún, no hay voluntad de cambiar las cosas.

“México merece un futuro donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho. Ya basta de excusas y de incompetencia. Si no pueden con el encargo, que lo digan de frente. La paciencia de los mexicanos no es infinita”, indicó