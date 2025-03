Sheinbaum cuestiona pronóstico de recesión de la OCDE y pide no alarmar a la economía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este martes el pronóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que prevé una recesión en el país en 2025 debido a la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum criticó la postura del organismo internacional y sostuvo que estos pronósticos no contribuyen a la estabilidad económica del país. "Hay que esperar, no ayuda que estos organismos digan: ‘es que prevemos que a lo mejor es posible que haya una recesión’. Mejor deberían decir: ‘bueno, sugerimos que se haga esto y esto’. Sería mejor que solamente estar con estas noticias que todavía no sabemos, realmente“, declaró.

El informe de la OCDE, titulado “Cómo navegar en la incertidumbre”, publicado el lunes, pronosticó una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) de México del 1.3 % en 2025 y del 0.6 % en 2026, bajo el supuesto de que entren en vigor los aranceles generalizados del 25 % a todos los productos mexicanos que planea imponer el gobierno estadounidense a partir del 2 de abril.

Cabe recordar que en 2024, el crecimiento del PIB de México fue del 1.5 %, pero la imposición de nuevos aranceles y la incertidumbre política y comercial han debilitado las perspectivas económicas del país para el próximo año, según diversos organismos internacionales.

Sheinbaum insistió en la necesidad de esperar para ver qué sucede el 2 de abril, cuando está programada la entrada en vigor de los aranceles, aunque ya se han conseguido dos aplazamientos desde febrero. "Lo que necesitamos es estabilidad y estrategias concretas, no suposiciones alarmistas“, agregó la mandataria.